Ünlü Şarkıcının Annesi Olduğu Ortaya Çıkan İbo ile Güllüşah'ın Oya'sının Son Hali Gündem Oldu!

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği başrollerinde ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı İbo ile Güllüşah'ı mutlaka hatırlarsanız. İbo ile Güllüşah filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali meğer ünlü bir şarkıcının annesiymiş. Gelin hem Türkali'nin son haline hem de kimin annesi olduğuna birlikte bakalım!