Ünlü Şarkıcının Annesi Olduğu Ortaya Çıkan İbo ile Güllüşah'ın Oya'sının Son Hali Gündem Oldu!
Ünlü Şarkıcının Annesi Olduğu Ortaya Çıkan İbo ile Güllüşah'ın Oya'sının Son Hali Gündem Oldu!
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği başrollerinde ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı İbo ile Güllüşah'ı mutlaka hatırlarsanız. İbo ile Güllüşah filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali meğer ünlü bir şarkıcının annesiymiş. Gelin hem Türkali'nin son haline hem de kimin annesi olduğuna birlikte bakalım!
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Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği başrollerinde ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı İbo ile Güllüşah'ı mutlaka hatırlarsanız.
İbo ile Güllüşah filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali'yi de mutlaka biliyorsunuzdur.
İbo ile Güllüşah'ın yanısıra Hayal Gezginleri ve Dul Bir Bayan gibi filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Deniz Türkali'nin ünlü bir şarkıcının annesi olduğu ortaya çıktı.
Zeynep Casalini'nin Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden olan kızı olduğu ortaya çıktı.
Aynı zamanda ünlü şarkıcının son hali de sosyal medyada gündem oldu. İşte Deniz Türkali'nin son hali 👇🏻
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