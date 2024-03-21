Meğer Önceden Arkadaşlarmış! Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkının Eski Karısına Yaptığı Hareket Şaşırttı!

Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Güçlü Mete ile yeni bir aşka başlayan ünlü oyuncunun yeni aşkının eski karısıyla arkadaş olduğu ortaya çıktı!