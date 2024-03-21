Meğer Önceden Arkadaşlarmış! Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkının Eski Karısına Yaptığı Hareket Şaşırttı!
Meğer Önceden Arkadaşlarmış! Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkının Eski Karısına Yaptığı Hareket Şaşırttı!
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Güçlü Mete ile yeni bir aşka başlayan ünlü oyuncunun yeni aşkının eski karısıyla arkadaş olduğu ortaya çıktı!
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
Hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımları ile aşklarını her fırsatta dile getiren çift, geçtiğimiz yıl tek celsede 8 yıllık evliliklerini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı.
Hatırlarsanız "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek yeni aşklara yeşil ışık yakan Ceyda Düvenci'nin radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığını öğrenmiştik.
Aramızda Kalmasın programına da konu olan ünlü oyuncunun yeni aşkı ile ilgili bugün ilgi çekici detaylar ortaya çıktı.
Programda Güçlü Mete'nin eski eşi Ebru Cündübeyoğlu ile Ceyda Düvenci'nin birbirini takip ettiği ve arkadaş oldukları iddia edildi. Aynı zamanda Düvenci'nin yeni aşkının eski karısının fotoğraflarını beğenirken birden beğenileri geri çektiği de iddia edildi.
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Müge Dağıstanlı'nın "Ceyda ve Güçlü Mete yıllardır birbirlerini tanıyorlar. Ceyda Düvenci ve Ebru'nun dost olmadıklarını biliyoruz ama like çekmek, orada bir panikleme hali de var" sözleri kafaları karıştırdı.
Siz Ceyda Düvenci'nin Ebru Cündübeyoğlu'nun fotoğraflarından beğenileri geri çekmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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