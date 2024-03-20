Son Kararı Size Bıraktık: Pişti Olan Gülşen ve Farah Zeynep Abdullah'ın Kostümlerini Oyluyoruz!

Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın oryantal dans şovu da kostümü de gündem olmuştu. Ünlü oyuncu ile aynı kostümü 2022 yılında giyen Gülşen kıyaslandı. Sosyal medyayı ikiye bölen kombin vakasında son kararı size bıraktık!