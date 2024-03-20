Son Kararı Size Bıraktık: Pişti Olan Gülşen ve Farah Zeynep Abdullah'ın Kostümlerini Oyluyoruz!
Son Kararı Size Bıraktık: Pişti Olan Gülşen ve Farah Zeynep Abdullah'ın Kostümlerini Oyluyoruz!
Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın oryantal dans şovu da kostümü de gündem olmuştu. Ünlü oyuncu ile aynı kostümü 2022 yılında giyen Gülşen kıyaslandı. Sosyal medyayı ikiye bölen kombin vakasında son kararı size bıraktık!
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Rol aldığı biyografi filmleri ile meşhur Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bomba gibi bir paylaşım bıraktı biliyorsunuz ki. Farah Zeynep Abdullah'ın kıvırtmalara doyamadığı dans şovu ortalığı resmen yaktı kavurdu.
Hatta oryantallere taş çıkartan Abdullah'ın dansı da kostümü de olay oldu!
Abdullah'ın kostümünü beğenen kadar eleştiren de oldu çünkü aynı kostümü ünlü sanatçı Gülşen 2022 yılındaki konserinde giymişti.
E mesele pişti olunca ünlü ikili kıyaslamardan kaçamadı ve sosyal medya kullanıcıları kostümün kime daha çok yakıştığı konusunda resmen ikiye bölündü.
Gelin, Gülşen ve Farah Zeynep Abdullah'ın kostüm yarışına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Yorumları gördük ancak biz son sözü size bırakalım istedik. Sizce allı pullu kostümü Gülşen mi yoksa Farah Zeynep Abdullah mı daha iyi taşımış?
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