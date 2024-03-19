Başroller Bitince Oryantale Sardı: Farah Zeynep Abdullah'ın Bu İşin Piri Gibi Kıvırdığı Anlar Olay Oldu!
Başroller Bitince Oryantale Sardı: Farah Zeynep Abdullah'ın Bu İşin Piri Gibi Kıvırdığı Anlar Olay Oldu!
Ne yapsa, ne dese olay olan Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de kıvırmaya karar verdi! Oryantal şovuyla gündem olan ve başrolleri kaçırmayan oyuncuya, 'sırada Shakira mı var?' yorumları gecikmedi!
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Yılmaz Güney kaosundan, Fazıl Say polemiğine, Bihter filminden, filmin galasında giydiği göz kanatan elbiseye, her rolün altından çıkışından, ani Kızılcık Şerbeti kapanmasına Zeynep Farah Abdullah 2023'ü dolu dolu ve bol skandallı geçirdi biliyorsunuz!
2024'e girdiğimizden beri alışılmışın dışında bir şekilde daha sessiz, daha sakin kendisi...
Dobralığı, sivri dilliliği hiç bitmeyen, kendisine gelen her yoruma hemen yetişen Farah Zeynep Abdullah, yine ara sıra yaşam belirtisi verip gündem oluyor ama genel itibariyle yılın ilk üç ayı Farah'ın kaoslarından arınmış bir şekilde geçti diyebiliriz!
En son bir ay önce, iki yıl önce çektiği Bergen filminin kamera arkası görüntülerini paylaşıp konuşulma hedefini gerçekleştiren Farah Zeynep, geceye beklenmedik bir video bıraktı.
Yarınlar yokmuş gibi kıvıran Farah Zeynep Abdullah'ı görenler yerinde duramadı tabii!
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Mesele birinin hayatını oynamak olduğunda akıllara gelen ilk isim olan Farah Zeynep Abdullah'a "Sırada Shakira mı var?" yorumları gecikmedi 😂
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Buyurun, karşınızda oryantallere taş çıkaran Farah Zeynep!
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