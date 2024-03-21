Sevdiceğinin Memleketini Gezen Cem Yılmaz Yeni Aşkı Necla Karahalil İle İlk Kez El Ele Görüntülendi!

Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başaran Cem Yılmaz yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı. Sektör dışından bir güzele kalbini kaptıran ünlü komedyenin Necla Karahalil'le aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Herkesin merakla beklediği an da geldi çattı: Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana ve el ele görüntülendi!