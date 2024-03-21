Sevdiceğinin Memleketini Gezen Cem Yılmaz Yeni Aşkı Necla Karahalil İle İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Sevdiceğinin Memleketini Gezen Cem Yılmaz Yeni Aşkı Necla Karahalil İle İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Kaynak: https://www.haberturk.com/cem-yilmaz-...
Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başaran Cem Yılmaz yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı. Sektör dışından bir güzele kalbini kaptıran ünlü komedyenin Necla Karahalil'le aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Herkesin merakla beklediği an da geldi çattı: Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana ve el ele görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sayısız film ve gösterisiyle bizlere kahkaha tufanı yaşatan Cem Yılmaz mesleğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlülerimizde.
Birçok kişi Cem Yılmaz için "çapkın" sıfatını kullanır. Nedeni ise ünlü komedyenin bu zamana kadar ünlü güzellerle yaşadığı ilişkiler. Yılmaz'ın adını medyada ilk olarak tescilli güzel Sema Şimşek'le duymuştuk.
Cem Yılmaz'ın sonraki aşkı ise "Beni çok güldürüyor, birden ona aşık oldum" diyen Demet Şener'di. Tam 1,5 yıl aşk yaşayan ikilinin ayrıldığından sonra Yılmaz'ın hayatına giren isim Zeynep Tümerdem olmuştu.
Adını her defasında farklı bir tescilli güzelle duyduğumuz Cem Yılmaz daha sonra Deniz Barut, Lal Dedeoğlu, Cansu Dere gibi isimlerle de beraber olmuş ancak aradığı aşkı bulamamıştı.
Cansu Dere'nin de arkadaşı olan Ahu Yağtu'yla tanışan ünlü komedyenden herkesi şaşırtan bir karar gelmiş ve 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerin üzerinden çok geçmeyen ünlü çift 2013 yılında boşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Boşandıktan sonra Ayşe Hatun Önal, Ebru Şallı, Defne Samyeli'yle de ama kısa ama uzun süren birliktelikler yaşayan Yılmaz'ın son sevgilisi ise Serenay Sarıkaya'ydı.
Adı sık sık aşk haberleriyle magazine taşınan Cem Yılmaz bir süredir bekar hayatı yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "O kadar!" notlu ayakkabı paylaşımıyla yeni aşk iddialarını alevlendirdi.
Sayısız insan bu topuklu ayakkabıların Serenay Sarıkaya'ya ait olduğunu söylerken bazıları da Defne Samyeli iddiasını ortaya attı.
Biz "o mu, bu mu?" diye tartışırken gizemli güzel kendini açığa çıkardı. Hiç tahmin etmediğimiz, hatta sektörden dahi olmayan biriymiş meğer!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, Instagram hesabından paylaştığı kokteyl ve yemek tarifleriyle büyük beğeni toplayan Necla Karahalil'miş meğer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda yeni gösterisi için sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın kendisini izlemeye gelen sevgilisine herkesin önünde ilan-ı aşk ettiği söylendi.
Cem Yılmaz ve Necla Karahalil, Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz'ün cenazesine katılmış ve ilk kez yan yana objektiflere takılmıştı.
Belki bilen vardır, iyi günde kötü günde sevgilisini yalnız bırakmayan Necla Hanım Tekirdağlı ve orada yaşıyor. Hatta Cem Yılmaz'ın olay olan bu rakı paylaşımının markasının da buna bi gönderme olduğu iddia edildi.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cem Yılmaz ve sevdiceği Necla Karahalil, Tekirdağ sokaklarını dolaşırken ilk kez el ele objektiflere yansıdı.
Sevdiceği Cem Yılmaz'a memleketi Tekirdağ'ı gezdiren Necla Karahalil'in ünlü komedyenle el ele olduğu pozlara yine gündeme damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biz Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çiftini birbirine epey yakıştırdık? Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda