Cem Yılmaz'ın Necla'sından Gelen "Enişteniz" Vurgulu Paylaşım, "Liseli Aşıklara Döndünüz İyice!" Dedirtti
Cem Yılmaz'ın Necla'sından Gelen "Enişteniz" Vurgulu Paylaşım, "Liseli Aşıklara Döndünüz İyice!" Dedirtti
Son günlerde sosyal medya paylaşımları, gösterisi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın Necla'sından yeni paylaşım geldi. Necla Karahalil'in 'enişteniz' vurgulu sahil konseptli paylaşımı, 'iyice liseli aşıklara döndünüz' dedirtti!
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Komedi sektörünün önde gelen isimlerden Cem Yılmaz, hem oyunculuğu hem gösterileri hem de filmleriyle büyük bir kitle tarafından çok sevilen ve merakla takip edilen isimlerden.
Yıllardır hayatımızda olan Yılmaz, sadece işiyle değil sosyal medya paylaşımları, özel hayatı, daha doğrusu kabarık aşk listesiyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Daha önce Cansu Dere, Ebru Şallı, Ayşe Hatun Önal gibi birçok başka isimle ilişki yaşayan Cem Yılmaz 2012'de Ahu Yağtu'yla evlilik kararı almış, oğlu Kemal doğduktan kısa bir süre sonra 2013 yılında boşanmıştı. Ardından, Türkiye'nin en güzel kadınlarından Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yla büyük aşklar yaşadı kendisi ve tabii magazin gündeminden de uzunca bir süre düşmedi.
Derken gayet keyifleri yerindeymiş gibi gözükse de Serenay Sarıkaya'yla da olmadı. Ve Cem Yılmaz, Sarıkaya'yla ayrılığının ardından gönül kapılarını kapamıştı.
Fakat geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı gizemli "O kadar!" paylaşımıyla hepimiz o kapıların yeniden açıldığını anladık! Cem Yılmaz'ın gizemli bir kadınla ayak ayağa fotoğrafı elbette yeni aşk dedikodularına yol açtı.
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Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının stalk seviyesi sağ olsun, o ayakkabının kısa sahibi kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'in aynı fotoğrafı paylaştığı bir de aşk methiyeleri düzdüğünü gördük!
Dönelim asıl konumuza! Aşk dedikodularının doğru olduğu ortaya çıktı, Cem Yılmaz'dan herhangi bir doğrulama alınmasa da Necla'sıyla yeni bir aşka yelken açtığı özellikle Karahalil'in paylaşımlarından bariz belli oluyordu.
Sonra bir ilan-ı aşk da Cem Yılmaz'dan geldi. Necla Karahalil, gösterisinde sevgili olduklarını duyuran Cem Yılmaz'ı en önden izledi!
Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medya hesabındaki paylaşımlardan çok deli dolu ve eğlenceli olduğu fark edilen Necla Karahalil'den "enişteniz" vurgulu bir paylaşım geldi.
Kendisine sorulan soruları cevaplayan Necla Karahalil, "Cem Yılmaz'la aranızda bir şey var mı?" sorusuna, "yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar" diyerek cevap verdi.
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Ayrıca liseli aşıklar gibi kumsala baş harflerini kazıdıklarını gösterdi ve arka fona da Harun Kolçak'ın "En Büyük Aşk" şarkısını koymayı seçti 😂
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