Popüler Akıma Uyup Nefes Oyuncağına Saran Cem Yılmaz'ın İmtihanı da Sınıfta Kalışı da Güldürdü!
Popüler Akıma Uyup Nefes Oyuncağına Saran Cem Yılmaz'ın İmtihanı da Sınıfta Kalışı da Güldürdü!
Ramazan gecesi yaptığı paylaşımla ve sosyal medya kullanıcılarının gösterisiyle ilgili yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın dünya umrunda olmadı. Yılmaz işi komediye vurup nefes oyuncağıyla imtihanını paylaşmayıı tercih etti!
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri düzenli aralıklarla üzerine çeken Türk komedisinin önde gelen ismi Cem Yılmaz, son günlerde hem yeni sevgilisi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Serenay Sarıkaya'yla ayrılığının ardından uzunca bir süre gönül kapılarını kimselere açmayan Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımları sebebiyle yeni bir sevgilisi olduğunu anlamıştık, kısa bir süre sonra bu gizemli kadının sektörden çok uzakta Necla Karahalil isimli bir hanımefendi olduğu ortaya çıkmıştı.
Ünlü komedyenin tam yeni aşkı ve detayları konuşuluyordu ki Ramazanın ilk gecesinde alkolle yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sosyal medyada büyüyen lince rağmen herhangi bir açıklamada bulunmayan Cem Yılmaz, muhabirlere yakalandı ve elbette yaptığı paylaşım da soruldu kendisine... Fakat net bir cevap alınamadı.
Sonra, uzun bir aranın ardından döndüğü gösterisiyle ilgili ilginç dedikodular çıktı. Yılmaz'ın 13 Mart Çarşamba günkü gösterisinde umduğunu bulamayan izleyiciler, gösterinin 2 değil 1 saat 15 dakika sürdüğünü dile getirdi.
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Derken o geceyle ilgili bir yorum da sosyal medya fenomeni Melih Abuaf'tan geldi. Abuaf da gösterinin 1 saat 15 dakika sürdüğünü söyleyerek sitem etti, Yılmaz'ın sağlık sorunları yaşıyor olabileceğine değinip, "üzülüyoruz Cem için" paylaşımında bulundu.
Kendisiyle ilgili gündem olan haberlere hemen hemen hiç aldırış etmeyen ve cevap vermeyen Cem Yılmaz, yine "dünya umurumda değil" tavrıyla komik bir video paylaşmakla yetindi.
Şu sıralar popüler olan nefes oyuncağını test eden Cem Yılmaz, sınıfta kaldığı anları kendisini tiye alarak paylaştı!
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