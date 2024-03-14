Popüler Akıma Uyup Nefes Oyuncağına Saran Cem Yılmaz'ın İmtihanı da Sınıfta Kalışı da Güldürdü!

Ramazan gecesi yaptığı paylaşımla ve sosyal medya kullanıcılarının gösterisiyle ilgili yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın dünya umrunda olmadı. Yılmaz işi komediye vurup nefes oyuncağıyla imtihanını paylaşmayıı tercih etti!