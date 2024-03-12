Yılın Öğrencisi: Övgülere Doyamayan Hande Erçel'in İngilizce Öğretmeniyle Paylaşımı "Tamam Sensin" Dedirtti
Yılın Öğrencisi: Övgülere Doyamayan Hande Erçel'in İngilizce Öğretmeniyle Paylaşımı "Tamam Sensin" Dedirtti
Hindistan'da onur konuğu olduğu etkinlikte Ayushmann Khurran'la çektiği dil yarışması videosunun ardından yeniden İngilizcesiyle gündeme gelen Hande Erçel, eleştirenlere İngilizce öğretmenini göreve çağırarak cevap verdi...
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Oyunculuğuyla ayrı, özel hayatıyla ayrı eleştirilen ve tüm gözlerin hemen her gün üzerinde olduğu Hande Erçel'in İngilizce'yle verdiği büyük bir imtihan var biliyorsunuz...
Bilmeyenler için bu İngilizce meselesi, ilk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Hande Erçel Cannes Film Festivali'ndeyken baş göstermişti. Kendisine yöneltilen İngilizce soruya cevap veremeyip sadece "yeah" diyen Hande Erçel, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.
Ardından bir kez daha mesele oldu İngilizcesi. Hakan Sabancı'yla üç gün sürmez dedikleri ilişkinin ikinci senesine hazırlanan Hande Erçel, biricik sevgilisinin doğum gününü kutladığı mesajla olay olmuştu.
Hakan Sabancı'nın doğum gününü Türkçe yerine, çok iyi bildiği İngilizce'yle kutlamaya karar veren Erçel'in hareketi "İngilizce bildiğini kanıtlamaya çalışıyor" şeklinde yorumlanmış, yine başına dert olmuştu.
Bir süredir İngilizce meselesiyle ilgili yeni bir gelişme yoktu ki geçtiğimiz günlerde yayılan videoyla konu yine oraya geldi. Giriş yapmadan önce kısa bir özet geçmekte fayda var, malum mesele sadece İngilizce de değil bu sefer!
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Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda kaydını dondurduğu okulu Mimar Sinan'a ikinci kez dönüş yaptı biliyorsunuz. Üstelik sadece okula dönmedi, sanat etkinliklerinde boy göstermeye başladı, seramik atölyelerinden paylaşımlar yaptı, Instagram hesabında oyunculuğa dair ne varsa sildi ve hatta bir sergi açıp ilk sanat eserlerini sattı bile!
Konuya biraz olsun vakıf olanlar bilir, Hande Erçel'in tüm bu eğitim öğretim kültür odaklı hamleleri Sabancı gelini olma yoluna baş koyduğu için atılan hamleler olarak değerlendirildi.
Fakat tartışılan bir başka olay daha oldu. Mimar Sinan'a dönen Hande Erçel'in üniversitenin rektörüyle fotoğraflarının yanında hem rektörün hem de öğretmenlerinin kendisine düzdüğü methiyeler epey tepki çekmişti.
Bu "öğretmenlerden gelen övgü sevdasını" da cebe koyduysak devam ediyoruz... Paris Moda Haftası'nda boy gösterdikten sonra ülkeye dönen Erçel, FICCI FRAMES 2024 etkinliği için rotayı Hindistan'a çevirmişti.
Etkinlikte onur konuğu olan Hande Erçel'in Ayushmann Khurrana ile yaptığı Türkçe-Hintçe yarışı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Dikkat çeken şey ise Hande Erçel'in yine minimum seviye İngilizce'yle böyle bir davette yer alması oldu...
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Şimdi geliyoruz yeni gelişmeye... "Beni bir salın" isyanından vazgeçmeyen ve her adımının konuşulmasından rahatsız olduğunu dile getiren Hande Erçel'den "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten bir hamle daha geldi...
Sanıyoruz ki Erçel sosyal medyayı çok iyi takip edip aksiyon almadan duramıyor olacak ki İngilizcesine gelen eleştirilere inat konuşulacağı bariz olan bir paylaşımda yer aldı.
Övgülere doyamayan Hande Erçel'in İngilizce öğretmeninin üzerine methiyeler düzdüğü selfie'si "tamam inandık, yılın öğrencisi de en iyi gelin adayı da sensin" dedirtti....
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biriyle ilgili içerik hazırlarken niye anne rahmindeki halinden başlıyosunuz? o kadar mı boş duracak içerikleriniz? evet, öyle olacak galiba.
Yorumcu Ezgi Hanım var, Ezgi Hanım sizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. :)
Siz mükemmel ingilizcenizle mahalledeki bakkaldan alış-veriş yaparsınız artık. Kadın önümüzdeki aylarda çok büyük uluslararası organizasyonlarda çok önemli ... Devamını Gör