İngilizce Öğrendiğini Kanıtlamaya Çalışan Hande Erçel'in Hintçe Konuştuğu Anlar Epey Güldürdü

Biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla beraber yaptığı paylaşımlarda İngilizce öğrendiğini kanıtlarcasına yazılar yazan Hande Erçel yabancı dil bilgisiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'a davet edilen ünlü oyuncunun Hintçe konuştuğu anlar yine sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!