İngilizce Öğrendiğini Kanıtlamaya Çalışan Hande Erçel'in Hintçe Konuştuğu Anlar Epey Güldürdü
İngilizce Öğrendiğini Kanıtlamaya Çalışan Hande Erçel'in Hintçe Konuştuğu Anlar Epey Güldürdü
Biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla beraber yaptığı paylaşımlarda İngilizce öğrendiğini kanıtlarcasına yazılar yazan Hande Erçel yabancı dil bilgisiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'a davet edilen ünlü oyuncunun Hintçe konuştuğu anlar yine sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Hayatımıza girdiği günden beri gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel gerek oyunculuğu gerekse hal ve hareketleriyle ön plana çıkıyor.
Tabii özel hayatıyla da manşetlerin değişmez isimleri arasına yerleşen genç oyuncunun Hakan Sabancı'yla bir anda başlayan aşkı hepimizi hayrete düşürdü.
Tüm dünyayı gezmeye ant içmiş gibi gözüken popüler çift şimdiden 12 ülke dolaştı bile. Ayrıca ikili tatil, konser, düğün, davet demeden beraberler...
Belki hatırlarsınız, Cannes Film Festivali'nde kendisine yöneltilen İngilizce bir soruyu cevaplayan Hande Erçel'in ne dediği hiçbir şekilde anlaşılmamıştı. Bu durum goygoycuların da diline düşmüştü.
Pek çok kişinin çok uzun ömür biçmeyip "birkaç aya biter" dediği Hande ve Hakan ilişkisi dolu dizgin devam ederken yapılan paylaşımlar da ilgi çekiyor tabi. Festivalden sonra Hakan'la birinci yıldönümlerini İngilizce paylaşımla kutlayan Hande'nin çabası epey konuşulmuştu.
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Paris Moda Haftası'nda boy gösterdikten sonra ülkeye dönen Erçel, FICCI FRAMES 2024 adlı bir etkinlik için Hindistan'a davet edilmişti.
Etkinlikte onur konuğu olan ve oyunculuk üzerine Türkçe konuşma yapan Hande Erçel, etkinlikten sonra dünyaca ünlü Hintli oyuncu Ayushmann Khurrana'yla bir araya geldi.
Hande Erçel ve Ayushmann Khurrana arasındaki Türkçe-Hintçe yarışı videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. İngilizce konuşmasına alışamadığımız genç oyuncunun Hintçe konuştuğu anlar epey ses getirdi!
Erçel'in sosyal medya hesabından "Kesinlikle bir patlamaydı! ✨" notuyla paylaştığı o anları da buradan izleyebilirsiniz:
Gelin, videoda birkaç temel İngilizce kelimeden fazlasını kullanmayan Hande Erçel'in bir de Hintçe konuşmasına gelen yorumları görelim!👇
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