Eser Yenenler'in Programında Etekli Fotoğraflarını Yorumlayan Sefo'nun Sözleri "Ondan da Eksik Kalın" Dedirtti
Eser Yenenler'in Programında Etekli Fotoğraflarını Yorumlayan Sefo'nun Sözleri "Ondan da Eksik Kalın" Dedirtti
Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Sefo'ya geçtiğimiz sene olay olan etekli pozları soruldu. Sefo'nun aniden eteğe yükselen halleri ve yorumları sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde etti.
''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran Sefo, arka arkaya çıkardığı singleların hepsiyle parlamayı başardı. E haliyle, hem özel hayatı merak edilen hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri oldu kendisi...
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene İskoçya tatilindeki etekli pozuyla ortalığı sallayan Sefo'yla ünlüler makara döndürürken, sosyal medya kullanıcılarından tepki gelmişti.
Eser Yenenler'in Linç@ programının son konuğu Sefo'ydu. Zamanında mevzu olan etekli pozlarıyla yediği linç önüne getirilen Sefo, etek giymeye ani yükselişiyle yine dillere düştü!
"Etek keyifli bence neden kadınlara kaptırdık onu bilmiyorum yani. Püfür püfür abi!" diyen Sefo'nun etek düşkünlüğü de en az Sefo kadar etek giymeye yükselen Eser Yenenler de dumura uğrattı 😂
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