Ekonomiye Serzenişleriyle Meşhur Armağan Çağlayan Bu Sefer de Zeytinyağına Gelen Zamı Mercek Altına Aldı
Ekonomiye Serzenişleriyle Meşhur Armağan Çağlayan Bu Sefer de Zeytinyağına Gelen Zamı Mercek Altına Aldı
Hayat pahalılığına ve bitmek bilmeyen ekonomik krize düzenli olarak isyan eden Armağan Çağlayan, bu sefer de zeytinyağı zamını mercek altına aldı...
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Asıl mesleği avukatlık olan Armağan Çağlayan, uzun yıllardır ekranlarda farklı rollerde gördüğümüz fakat en çok da yapımcılığıyla nam salmış başarılı isimlerden!
Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını takipçilerine duyuran Armağan Çağlayan, kanseri yendiğini de yine takipçileriyle paylaşmıştı.
Dobralığı ve sivri dilliğiyle nam salmış Armağan Çağlayan, son zamanlarda ise 196sekiz adlı YouTube kanalında yürüttüğü farklı konseptteki programlarla gündem oluyor.
Ayrıca sık sık hayat pahalılığından ve ekonomik krizden yakınan Armağan Çağlayan, sernezişlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve cevap verenlere de jet hızıyla geri dönüyor biliyorsunuz.
Artık ekonomik problemlere baş kaldırmasına alıştığımız Armağan Çağlayan'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım daha geldi. Çağlayan, bu sefer de zeytinyağına gelen şok zammı mercek altına aldı.
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Çileden çıkan Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağının 2 bin 500 TL olmasıyla yüzleşmekte zorluk çekti, "Tweet bu kadar diyerek durumun vahametini vurguladı...
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