Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ekonomiye Serzenişleriyle Meşhur Armağan Çağlayan Bu Sefer de Zeytinyağına Gelen Zamı Mercek Altına Aldı

Ekonomiye Serzenişleriyle Meşhur Armağan Çağlayan Bu Sefer de Zeytinyağına Gelen Zamı Mercek Altına Aldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
14.03.2024 - 23:03

Hayat pahalılığına ve bitmek bilmeyen ekonomik krize düzenli olarak isyan eden Armağan Çağlayan, bu sefer de zeytinyağı zamını mercek altına aldı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Asıl mesleği avukatlık olan Armağan Çağlayan, uzun yıllardır ekranlarda farklı rollerde gördüğümüz fakat en çok da yapımcılığıyla nam salmış başarılı isimlerden!

Asıl mesleği avukatlık olan Armağan Çağlayan, uzun yıllardır ekranlarda farklı rollerde gördüğümüz fakat en çok da yapımcılığıyla nam salmış başarılı isimlerden!

Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını takipçilerine duyuran Armağan Çağlayan, kanseri yendiğini de yine takipçileriyle paylaşmıştı.

Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını takipçilerine duyuran Armağan Çağlayan, kanseri yendiğini de yine takipçileriyle paylaşmıştı.

Dobralığı ve sivri dilliğiyle nam salmış Armağan Çağlayan, son zamanlarda ise 196sekiz adlı YouTube kanalında yürüttüğü farklı konseptteki programlarla gündem oluyor.

Dobralığı ve sivri dilliğiyle nam salmış Armağan Çağlayan, son zamanlarda ise 196sekiz adlı YouTube kanalında yürüttüğü farklı konseptteki programlarla gündem oluyor.

Ayrıca sık sık hayat pahalılığından ve ekonomik krizden yakınan Armağan Çağlayan, sernezişlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve cevap verenlere de jet hızıyla geri dönüyor biliyorsunuz.

Ayrıca sık sık hayat pahalılığından ve ekonomik krizden yakınan Armağan Çağlayan, sernezişlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve cevap verenlere de jet hızıyla geri dönüyor biliyorsunuz.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce de hayat standartlarına isyan etmişti kendisi, detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Artık ekonomik problemlere baş kaldırmasına alıştığımız Armağan Çağlayan'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım daha geldi. Çağlayan, bu sefer de zeytinyağına gelen şok zammı mercek altına aldı.

Artık ekonomik problemlere baş kaldırmasına alıştığımız Armağan Çağlayan'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım daha geldi. Çağlayan, bu sefer de zeytinyağına gelen şok zammı mercek altına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çileden çıkan Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağının 2 bin 500 TL olmasıyla yüzleşmekte zorluk çekti, "Tweet bu kadar diyerek durumun vahametini vurguladı...

Çileden çıkan Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağının 2 bin 500 TL olmasıyla yüzleşmekte zorluk çekti, "Tweet bu kadar diyerek durumun vahametini vurguladı...
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın