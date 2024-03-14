Favori Bayılma Sahnesini Seçmeye Çalışan Hazal Kaya'ya Aniden Yüklenen Çağatay Ulusoy Tribi Güldürdü

Son dönemlerde katıldığı programlardaki samimi açıklamaları ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show'un konuğu oldu! Favori bayılma sahnesini seçmeye çalışırken aniden Çağatay Ulusoy'a kurulan Kaya'nın halleri yine fena güldürdü!