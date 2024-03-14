Favori Bayılma Sahnesini Seçmeye Çalışan Hazal Kaya'ya Aniden Yüklenen Çağatay Ulusoy Tribi Güldürdü
Favori Bayılma Sahnesini Seçmeye Çalışan Hazal Kaya'ya Aniden Yüklenen Çağatay Ulusoy Tribi Güldürdü
Son dönemlerde katıldığı programlardaki samimi açıklamaları ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show'un konuğu oldu! Favori bayılma sahnesini seçmeye çalışırken aniden Çağatay Ulusoy'a kurulan Kaya'nın halleri yine fena güldürdü!
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Kiminin kalbinde Nihal, kiminin kalbinde Feriha olarak yer etmiş başarılı ve güzel oyuncu Hazal Kaya'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!
2019 yılında biricik sevgilisi Ali Atay'la evlenen ve iki de dünya tatlısı çocuğu olan Hazal Kaya, verdiği röportajlarda dominant olduğu kadar doğal ve deli dolu karakteriyle öne çıkıyor biliyorsunuz. 😂
Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Ali Atay'la beraber katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programıyla fırtınalar estirmişti kendisi.
Her bir kesidi ayrı kahkaha attıran programda Hazal Kaya'nın Aşk-ı Memnu Nihal gibi bayıldığı bir dönem olduğunu açıkladığı anlar büyük ilgi çekmişti!
"Tarihe geçen Hazal Kaya bayılmaları" mevzusu bu kadarla kapanmadı! Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hazal Kaya, izleyiciyi yine kahkahaya boğdu.
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Hazal Kaya'dan "favori bayılma sahnesini" seçmesini isteyen Berfu Yenenler, bayılma sahnelerine efsane Adını Feriha Koydum'la başladı!
"Bir de bayıl istersen Feriha" sahnesini pür dikkat izleyen Hazal Kaya, sadece favorisinin bu sahne olmadığını söylemekle kalmadı aniden Çağatay Ulusoy'a kurulmaya karar verdi! 😂
"Çağatay'a bak, insan bir üzülür" deyip içerlenen Hazal Kaya'nın halleri çok güldürdü!
Gelin, yorumlara beraber bakalım! 😂
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