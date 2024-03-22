Survivor Fanı Demet Akalın'ın İsimsiz Tweeti Aleyna'ya Yoruldu: Akalın'ın Aldatma İması Ortalığı Karıştırdı!

Survivor All Star 2024 sezonu bol tartışmalı ve kaoslu geçiyor biliyorsunuz ki. Yarışmanın sıkı takipçilerinden biri de şüphesiz ki Demet Akalın. Twitter (X) üzerinden sık sık Survivor temalı paylaşımlar yapan Akalın'ın son paylaşımı bu sefer ortalığı fena karıştırdı.