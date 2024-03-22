Survivor Fanı Demet Akalın'ın İsimsiz Tweeti Aleyna'ya Yoruldu: Akalın'ın Aldatma İması Ortalığı Karıştırdı!
Survivor Fanı Demet Akalın'ın İsimsiz Tweeti Aleyna'ya Yoruldu: Akalın'ın Aldatma İması Ortalığı Karıştırdı!
Survivor All Star 2024 sezonu bol tartışmalı ve kaoslu geçiyor biliyorsunuz ki. Yarışmanın sıkı takipçilerinden biri de şüphesiz ki Demet Akalın. Twitter (X) üzerinden sık sık Survivor temalı paylaşımlar yapan Akalın'ın son paylaşımı bu sefer ortalığı fena karıştırdı.
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Survivor All Star 2024 sezonu bildiğiniz gibi kaoslar ve tartışmalar ile dikkat çekiyor. Özellikle de SMS sisteminin kalktığı bu yıl, neredeyse her bölüm farklı bir gerginlik izliyor farklı bir tartışma ile karşı karşıya kalıyoruz biliyorsunuz ki.
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.
Eğer izliyorsanız zaten olaylara hakimsinizdir. Ancak izlemeyenler için biz yine de hatırlatalım. Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi de Aleyna.
Aleyna Kalaycıoğlu, hem tartışmaları hem de Yunus Emre ile yakınlığıyla sık sık konuşuluyor. Biliyorsunuz ki Survivor başladığı günden bu yana Aleyna ve Yunus Emre arasında kimilerine göre gereksiz olarak nitelendirilen bir samimiyet oluştu.
Hatta bu samimiyet en çok Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i rahatsız etti ve Özden, iletişim ödülünde Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını bile söyledi.
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Aleyna meselesi git gide büyürken Survivor'ın sıkı takipçisi olan Demet Akalın'ın yaptığı paylaşım da iyice kafaları karıştırdı.
Akalın'ın isimsiz ihanet tweeti bir şekilde Aleyna Kalaycıoğlu'na yoruldu!
Ama asıl olay olan Akalın'ın ihanet tweeti değil takipçisine verdiği "Hiç öyle bir isteğim olmadı çok çok ısrar ettiği için Sinan Akçıl'a götürdüm!! Evliyken hatta eşi de vardı evde" yanıtı oldu.
Akalın bir de tweeti "Ben yazmadım Sinan yazdı" deyince olaylar iyice işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. "Bu kaos burada biter mi?" derseniz hiç zannetmiyoruz. Bakalım karşı taraftan herhangi bir cevap gelecek mi?
Siz Demet Akalın'ın paylaşımları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Çocuğu yaşında kızla uğraşmasını geçtim karısını aldatan Sinan Akçılla can ciğer Aleyna'ya gelince hakaretler, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu