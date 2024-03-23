Aşkta Yüzü Gülmeyen Ala Tokel'in İlişki Tavsiyesini Okuduktan Sonra Aydınlanma Yaşayacaksınız!
Aşkta Yüzü Gülmeyen Ala Tokel'in İlişki Tavsiyesini Okuduktan Sonra Aydınlanma Yaşayacaksınız!
Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü influencer Ala Tokel'in verdiği ilişki tavsiyelerini okuduktan sonra büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız! Gelin ünlü influencerın tavsiyelerine birlikte bakalım.
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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olan Ala Tokel'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Tokel, hem aşk hayatı hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü influencerın eski fotoğrafları ile yeni hali de çokça kıyaslanmıştı hatırlarsanız. Hatta Tokel'in değişimi ve estetikleri uzunca bir süre gündemimizi meşgul etmişti.
Tokel'in aşk hayatına gelecek olursak orada işler biraz karışık. İnişli çıkışlı bir aşk hayatı yaşayan Ala Tokel'i ilk tanınmaya başladığı zamanlarda Ahmet Aksöz ile görmüştük.
Ünlü influencerın adı daha sonra Sefo ile aşk iddialarına karışmış sonra da Ala Tokel'in Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığını öğrenmiştik.
Hatta Ala Tokel'in bir ara Çakal ile bile aşk yaşadığı söylenmişti hatırlarsanız. İsimler gelip geçici ancak bildiğimiz bir şey var ki ünlü ismin yüzü konu aşk olunca bir türlü gülmüyor.
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Ala Tokel de bunun farkına varmış olacak ki yaptığı paylaşım ile takipçilerine "sevgiye değil çabaya önem verin" temalı tavsiyeler verdi.
Kendini sorgulama günü yaşadığını düşündüğümüz Ala Tokel'in "Aza tamah etmek ve ufak şeylerle mutlu olmak hayatımın en büyük hatasıydı." temalı paylaşımı kafaları epey karıştırdı.
Ala Tokel'in tavsiyelerini okuyanlar adeta bir aydınlanma yaşadı desek yeri!
Gelin, Tokel'in tavsiyelerine kim ne demiş bir bakalım!
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Siz Ala Tokel'in tavsiyeleri için ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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