Banu Parlak'ın Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kardeşlerden Aramızda Kalmasın Programında Şok İtiraflar!

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin başka bir köpeğe saldırması sonucu ölümüne yol açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Banu Parlak'ın köpeği tarafından saldırıya uğrayan kardeşlerden Aramızda Kalmasın programında şoke eden itiraflar geldi!