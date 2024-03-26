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Banu Parlak'ın Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kardeşlerden Aramızda Kalmasın Programında Şok İtiraflar!

Banu Parlak'ın Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kardeşlerden Aramızda Kalmasın Programında Şok İtiraflar!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
26.03.2024 - 19:44

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin başka bir köpeğe saldırması sonucu ölümüne yol açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Banu Parlak'ın köpeği tarafından saldırıya uğrayan kardeşlerden Aramızda Kalmasın programında şoke eden itiraflar geldi!

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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları sonucunda tutuklanan Dilan Polat davasında ismi geçen isimlerden biri olan Banu Parlak'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır.

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları sonucunda tutuklanan Dilan Polat davasında ismi geçen isimlerden biri olan Banu Parlak'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır.

Hatırlarsanız Banu Parlak, dün yaşadığı korkunç bir olay ile gündeme geldi. Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni, alabay cinsi köpeği Drogo ile yürüyüşe çıktı.

Hatırlarsanız Banu Parlak, dün yaşadığı korkunç bir olay ile gündeme geldi. Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni, alabay cinsi köpeği Drogo ile yürüyüşe çıktı.

Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği Drogo, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.

Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği Drogo, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.

Çevrede bulunan kişiler Drogo ile Leo'yu zar zor ayırsalar da ne yazık ki Leo hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayda en dikkat çeken olay ise Banu Parlak'ın umursamaz tavırları oldu.

Çevrede bulunan kişiler Drogo ile Leo'yu zar zor ayırsalar da ne yazık ki Leo hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayda en dikkat çeken olay ise Banu Parlak'ın umursamaz tavırları oldu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Banu Parlak'ın köpeği tarafından saldırıya uğrayan Yasemin ve Emin Kılıç kardeşler geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk oldular. Kardeşlerin şoke eden itirafları ise programa damga vurdu desek yeri.

Banu Parlak'ın köpeği tarafından saldırıya uğrayan Yasemin ve Emin Kılıç kardeşler geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk oldular. Kardeşlerin şoke eden itirafları ise programa damga vurdu desek yeri.
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Kolundaki yara izlerini gösteren Yasemin Kılıç, kendisinin de zara gördüğünü anlatırken aynı zamanda Banu Parlak'ın sakallı ve uzun boylu birileri ile kendilerini tehdit ettiğini de ifade etti.

Kolundaki yara izlerini gösteren Yasemin Kılıç, kendisinin de zara gördüğünü anlatırken aynı zamanda Banu Parlak'ın sakallı ve uzun boylu birileri ile kendilerini tehdit ettiğini de ifade etti.

Kılıç kardeşler aynı zamanda "Bu insanlar devletten büyük mü? Suç duyurusunda bulunduk.” diyerek bu olayı kapatmayacaklarını da belirttiler.

Kılıç kardeşler aynı zamanda "Bu insanlar devletten büyük mü? Suç duyurusunda bulunduk.” diyerek bu olayı kapatmayacaklarını da belirttiler.

İşte o anlar 👇🏻

Siz Kılıç kardeşlerin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Kılıç kardeşlerin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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bjk81

herkesin çocuk sahibi olmaması gerektiği gibi evcil hayvan sahibi de olmamalı

mrtazy

Bu kadın cinayetten yargılanmalıdır. Ben de pitbull cinsi köpek besliyorum ve sonuna kadar böyle insanlardan tiksiniyorum.

Mr Alone

fenomenlerin hepsi aynı b*k