Banu Parlak'ın Tasmasız Gezdirdiği Köpeği Komşunun Köpeğini Öldürdü: Fenomenden İlk Açıklama Geldi!
Banu Parlak'ın Tasmasız Gezdirdiği Köpeği Komşunun Köpeğini Öldürdü: Fenomenden İlk Açıklama Geldi!
Dilan Polat olaylarıyla gündemden düşmeyen Banu Parlak bu sefer de bambaşka bir olayla gündemde! Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabai cinsi köpeği, sitedeki komşularının köpeğine saldırdı. Yoğun bakıma kaldırılan 'Leo' isimli köpek hayatını kaybetti!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la olan pek çok sorun yaşadığı bilinen Banu Parlak gündemin öne çıkan ismi oldu!
Fenomen davasında adı geçen Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kendisi "Drago" ismini verdiği alabai cinsi köpeğiyle de sıkça paylaşım yapıyor.
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni köpeği "Drago" ile site içerisinde yürüyüşe çıkmıştı.
Güzellik merkezi sahibi ve şarkıcı olan Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği öne sürülen köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpeği Leo'ya saldırdı.
Banu Parlak'ın elinden kurtulduğu söylenen Drago isimli köpek küçük köpek Leo'ya saldırdı! Hem Leo'nun ailesi hem de site sakinleri köpekleri çok zor bir şekilde ayırdı.
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Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizen Drago'nun saldırısı sonrası Leo isimli köpek ağır yaralandı. Hızla veterinere götürülen Leo yoğun bakıma alındıktan kısa süre sonra maalesef ki hayatını kaybetti.
Patili dostlarını kaybetmenin acısını yaşayan Kılıç ailesi; olayın ardından aynı sitede yaşadıkları Banu Parlak ile tartışmaya girdi. İddialara göre; Parlak'ın destek için yanına çağırdığı kişiler de Kılıç ailesine saldırdı. İki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Daha önce Banu Parlak'ın köpeğini başı boş gezdirmemesi konusunda uyarıldığının altını çizen Emin Kılıç:
Köpeğinin yaşadığı saldırıya tanık olan Yasemin Kılıç ise "Banu Parlak sen bir katlisin" diyerek çok sert açıklamalarda bulundu
Büyük bir acı yaşayan Emin Kılıç'ın sosyal medya paylaşımlarını da burdan görebilirsiniz 👇
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Yaşanan dehşet anları işte bu şekilde cep telefonu kamerasına yansıdı! 👇
Hayatını kaybeden küçük köpeğin sahibi Yasemin Kılıç ise gözyaşları içinde açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Banu Parlak ise komşularının Drago'ya şiddet uyguladığı için saldırganlaştığını, amacının sadece Leo'yla oynamak olduğunu savundu.
Saldırıdan kısa süre önce kızı ve Drago'nun yer aldığı bir videoyu da paylaşan Parlak, köpeğinin tehlikeli olmadığının altını çizdi.
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