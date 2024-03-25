Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın 'İyi Haber' Diyerek Durumunu Paylaştı!
Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın 'İyi Haber' Diyerek Durumunu Paylaştı!
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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.
Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz haftalarda sevenlerini bir kez daha korkuttu.
Filiz akın şimdi ise 'Ben iyi haber' diyerek sağlık durumunu paylaştı.👇
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Sanat camiasından bazı isimlerden destek yorumları geldi:
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Acil şifalar diliyoruz.
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