Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın 'İyi Haber' Diyerek Durumunu Paylaştı!

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta ismi, kıymetli oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzecek bir paylaşımlarda bulunurken bu defa sağlık durumunun iyiye gittiği haberini verdi.

Filiz Akın'ın bu paylaşımına ünlüler dünyasından destek geldi.

👇