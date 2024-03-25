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Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın 'İyi Haber' Diyerek Durumunu Paylaştı!

Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın 'İyi Haber' Diyerek Durumunu Paylaştı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:38

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta ismi, kıymetli oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzecek bir paylaşımlarda bulunurken bu defa sağlık durumunun iyiye gittiği haberini verdi.

Filiz Akın'ın bu paylaşımına ünlüler dünyasından destek geldi. 

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.

Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.

Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.

Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.
onedio.com

"Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama- hala iyileşmiş de değilim" diyerek sevenlerini üzmüştü.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz haftalarda sevenlerini bir kez daha korkuttu.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz haftalarda sevenlerini bir kez daha korkuttu.
onedio.com

Bu defa 'zatürre başlangıcı gibi bir enfeksiyonla uğraşıyorum' paylaşımıyla bir video yayınlamıştı.

Filiz akın şimdi ise 'Ben iyi haber' diyerek sağlık durumunu paylaştı.👇

Filiz akın şimdi ise 'Ben iyi haber' diyerek sağlık durumunu paylaştı.👇
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Bu notu düştü.👇

Bu notu düştü.👇

Sanat camiasından bazı isimlerden destek yorumları geldi:

Sanat camiasından bazı isimlerden destek yorumları geldi:

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Acil şifalar diliyoruz.

Acil şifalar diliyoruz.

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