Gıpta Edilen Birliktelikleriyle Ünlenen David ve Victoria Beckham Çifti Açıkladı: "İlk Görüşte Anlamıştık"
Gıpta Edilen Birliktelikleriyle Ünlenen David ve Victoria Beckham Çifti Açıkladı: "İlk Görüşte Anlamıştık"
Victoria ve David Beckham 25 yıldır süren evliliklerinin başında hissettiklerini açıkladı. Birliktelikleriyle kalplerde taht kuran çift ilk görüşte birbirleriyle olacaklarını anlamış! Detaylar 👇
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Eski futbolcu ve Spice Girls'in sevilen isimlerinden olan efsane Beckham çiftini duymayan yoktur diye düşünüyoruz. 90'lı yıllara damgasını vuran bu çift o zamanlardan beri magazinin de göz bebeği.
Beğenilen çift dört çocukları ile kurdukları gıpta edilen ailelerini kurmuş, mutluluğa ermiş olsa sa bu günere gelmek medyanın baskısıyken pek de kolay olmamış.
Beckham'ın bir hortuma kapılmışçasına çekildiği bu şöhret dolu hayat ona çok yabancı gelse de kısa sürede dünyanın en çok konuşulan futbolcusu haline gelmiş ve popülaritesi spor gündemini de aşmıştı.
1996 yılında bir Spice Girls klibi ile kalbini Victoria Beckham'a kaptırdığını söyleyen eski futbolcu takım arkadaşlarına o anlarda 'Posh Spice' ile evleneceğim demiş!
Manifestin böylesi! İkili bu sözlerden 4 sene sonra 1999, 4 Temmuz günü ilk oğulları Brooklyn kucaklarındayken dünyaevine giriyorlar ve uyumlu mor kıyafetleri ve ünlü isimlerin akın ettiği bir geceyle unutulmaz anlar yaşıyorlar...
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25 yıldır birlikte olan ikili, günümüzde de aileleriyle ve gıpta edilen ilişikileriyle tüm medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.
Birbirlerine duydukları hislerden hiçbir şey kaybetmemiş ve medyanın tüm oyunlarından zaferle ayrılmış çiftin çocukları da en az onlar kadar büyük bir üne doğar doğmaz kavuşmuş oldu.
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