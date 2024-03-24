Gönderileriyle Olay Olan Selena Gomez'in Paylaştıktan Sonra Anında Sildiği Fotoğraf Hafızalara Fena Kazındı
Gönderileriyle Olay Olan Selena Gomez'in Paylaştıktan Sonra Anında Sildiği Fotoğraf Hafızalara Fena Kazındı
Her paylaştığı olay yartan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğrafa kısa sürede çok sayıda yorum alınca çareyi silmekte buldu ama gönderi kısa sürede dillere düştü. Detaylar 👇
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Bir zamanların çocuk aktrisilerinden diyebileceğimiz Selena Gomez, yıllardır sektörde olmasıla birlikte kendisine küçümsenemeyecek bir yer ve hayran kitlesi oluşturmuş isimlerden birisi.
Küçük yaşta başlattığı kariyerini günümüzde kozmetik markası ve şarkılarıyla sürdüren Gomez, oyunculuk mesleğini de bırakmış değil.
Son yıllarda sağlık sorunlarıyla uğraşan ve takipçilerinden pek de bir şey gizlemeyen şarkıcı sosyal medya hesabındaki şeffaf paylaşımlarıyla da biliniyor.
Böbrek nakli operasyonu geçiren ünlü yıldız ameliyat izini açık açık gösterdiği paylaşımlardan son zamanlarda aldığı kilolara, samimi paylaşımlarına son hızla devam ediyor.
Bu paylaşımlara rağmen aldığı kilolarla ve özel hayatındaki değişiklerle sık sık linç edilen isim içinden geldiği gibi giyinmeye ve yorumları yok saymaya da devam ediyor.
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Geçtiğimiz sene Paris'te görüntülenen Gomez'in göğüslerindeki değişim de gözlerden kaçmamıştı, kimisi estetik ameliyatı geçirdiğini düşünürken kimisi de kilo aldığını söylemişti.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan ismin göğüsleri kullanıcıların diline yine fena düştü. Güzel şarkıcı kıs sürede gelen yorumları dolayısıyla gönderiyi kaldırdı.
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