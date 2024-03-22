7 Yıl Sonra Piyasaya Bomba Gibi Geri Dönen Shakira Klibindeki Yakışıklı Aktörle Ortalığı Resmen Yaktı Geçti
7 Yıl Sonra Piyasaya Bomba Gibi Geri Dönen Shakira Klibindeki Yakışıklı Aktörle Ortalığı Resmen Yaktı Geçti
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Çıkarttığı hit şarkılarla dilimize her seferinde dolanmayı başaran Shakira dünyaya ismini duyurmuş nadir şarkıcıların başında yer alıyor.
Dansıyla akıllarımızı başımızdan alan isim başarısını sayısız kez kanıtlamış ve eşi benzeri olmayan tarzıyla sevenlerini etkilemişti.
2022 senesinde ihanet haberiyle özel hayatı alt üst olan Shakira son zamanlarda müziğinde bu olaya göndermelerde bulunmaktan hiç çekinmiyor bildiğimiz gibi.
Geçtiğimiz aylarda yeni albüm haberiyle sevenlerine müjdeyi veren isimden yine "intikam dolu" sözler ve şarkılar zaten bekleniyordu.
Geçtiğimiz günlerde Pique için kariyerini askıya aldığını paylaşan isim 7 yılın sonunda "Las Mujeres Ya No Lloran" adını verdiği albümünü çıkardı.
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'Kadınlar Artık Ağlamıyor' anlamına gelen yeni albüm Shakira'nın bekar hayatını nasıl karşıladığı ile ilgili dinleyicilere de ipuçları veriyor.
Yıldızın yeni albümündeki “Puntería” isimli şarkı ise ünlü rapçi Cardi B ile ilk düeti! Aralarında akıl almaz bir kimya oluşan ikili hayranlarını bu haberle sevindirdi.
"Her şarkıyı yazdığımda kendimi yeniden yaratıyor gibi hissettim. Şarkıları söylediğimde ise gözyaşlarım elmasa, savunmasızlığım ise güce dönüştü" diyen güzel isim klibindeki esrarengiz oyuncu ise kısa sürede ilgi odağı oldu.
Daha önce Emily in Paris dizisinde gördüğümüz İngiliz aktör Lucien Laviscount klipteki görüntülerle gündeme bomba gibi oturdu.
Yakışıklı isim klip ile tanınırlığını arttırmakla kalmayıp kısa sürede birçok güzel yorum aldı.
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