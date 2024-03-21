Millie Bobby Brown Fake Hesap Açarak Kötü Yorum Yaptığını İtiraf Etti: "Zamanında Ben de Eleştirildim"
Millie Bobby Brown Fake Hesap Açarak Kötü Yorum Yaptığını İtiraf Etti: "Zamanında Ben de Eleştirildim"
Oyuncu Mille Bobby Brown verdiği bir röportajda 'Karen' olduğunu ve sahte bir hesap açarak kötü yorum yaptığını itiraf etti. Detaylar👇
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Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini son hızıyla devam ettiren oyuncu Millie Bobby Brown'u çoğumuz küçük yaşta yer almaya başladığı dizilerden tanıyoruz.
Stranger Things dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıkan 20 yaşındaki Brown birçok ünlü yapımın altına adını kazıdı bile.
Fakat 2004 doğumlu ünlü isim yıllardır yaşına uygun giyinmemesi veya ağır makyajlar yapması konusunda tepki almaya devam ediyor.
Jake Bongiovi ile nişanlanan Millie Bobby Brown'ın bu hamlesi de çok erken bulunmuş ve fena linçlenmişti...
Son olarak, geçen gün katılığı programda kendisini genellikle memnun kalmadığı bir hizmetten sonra şikayet eden kadınlara verilen bir takma ad olan 'Karen' olarak gördüğünü söyledi.
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Sahte bir hesabı olan ünlü isim "Mesele şu: Hayatım boyunca insanlar beni eleştirdi, ben de bazen bunu size geri iade edeceğim” diyerek kötü yorum yapma hakkı olduğunu söyledi.
"Nerede hata yaptığınızı bilmek çoğu zaman iyiye gitmeniz için önemli bir etkendir" diyen oyuncu sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok tepki aldı.
"Millie Bobby Brown, kötü bir hizmetle karşılaştığında sahte bir isimle olumsuz yorumlar bıraktığını açıklıyor ve kendisinin bir Karen olduğunu söylüyor: “Tamam, ben bir Karen'ım. Nerede hata yaptığınızı bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ve her zaman iyileştirmeye yer vardır."
"dürüst olmak gerekirse, " tüm hayatım boyunca insanlar beni eleştirdi, bu yüzden bazen size geri vereceğim" diyerek çok sert bir şekilde döküldü. korkarım bunun için ona hayranım"
"öz farkındalığı çok yüksek "tamam ben bir Karen'ım" onu seviyorum 🤣"
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"Üzgünüm ama daha fazla kişi yorum bıraksaydı Amerika'da daha iyi müşteri hizmetlerine sahip olurduk"
"eminim onun da bir twitter hayran hesabı vardır 😭"
"Asla kötü yorumlar bırakmayın, görmezden gelin. 20 dakika sonra gününüze devam edeceksiniz ve bu etkileşimi unutacaksınız ancak insanların geçim kaynağı elinizden alınabilir. Özellikle Uber veya temizlik hizmetleri vb. lisanslarını ellerinden alıyor. Çalışanlar yazıyor. Salla gitsin."
"Yani yerler hakkında gerçek adı yerine dürüst yorumlar bırakmak için sahte bir isim kullanıyor, bu da kötü bir yorumdan daha fazlasına neden oluyor??? Ve hepiniz kızgın mısınız? Hizmetin burada berbat olmasının nedeni budur 🫣"
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