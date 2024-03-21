Tahammül Seviyelerini Zorlayan Selena Gomez ve Benny Blanco Birlikteliğinin Ardındaki Sır Kapısı Aralandı!

Birlikteliklerinin altıncı ayında olan Selena Gomez ve Benny Blanco çifti ilişiklerinin ilk günüden beri sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor. Selena Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikilinin birbirini görmekte zorluk çektiği öğrenildi. Detaylar 👇