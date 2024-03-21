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Tahammül Seviyelerini Zorlayan Selena Gomez ve Benny Blanco Birlikteliğinin Ardındaki Sır Kapısı Aralandı!

Tahammül Seviyelerini Zorlayan Selena Gomez ve Benny Blanco Birlikteliğinin Ardındaki Sır Kapısı Aralandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 17:53

Birlikteliklerinin altıncı ayında olan Selena Gomez ve Benny Blanco çifti ilişiklerinin ilk günüden beri sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor. Selena Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikilinin birbirini görmekte zorluk çektiği öğrenildi. Detaylar 👇

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Olaylı özel hayatıyla magazin gündemine sık sık konu olan güzel şarkıcı Selena Gomez'i çalkantılı ilişikileriyle tanıyoruz.

Olaylı özel hayatıyla magazin gündemine sık sık konu olan güzel şarkıcı Selena Gomez'i çalkantılı ilişikileriyle tanıyoruz.

Sağlık sorunları nedeniyle de sık sık adını duyduğumuz güzel isim sosyal medyada her yaptığı ile tepki çeken isimlerden biri.

Sağlık sorunları nedeniyle de sık sık adını duyduğumuz güzel isim sosyal medyada her yaptığı ile tepki çeken isimlerden biri.

Son zamanlarda, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco yüzünden hayranalarından beklenmedik tepkiler alan isim söylenenlere pek de kulak asmıyor.

Son zamanlarda, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco yüzünden hayranalarından beklenmedik tepkiler alan isim söylenenlere pek de kulak asmıyor.

Gomez'in hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu ve sonunda gerçek aşkı bulduğunu söyleyen de çok, bunları eski sevgilisini kıskandırmak için yüzünden yaptığını düşünen de...

Gomez'in hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu ve sonunda gerçek aşkı bulduğunu söyleyen de çok, bunları eski sevgilisini kıskandırmak için yüzünden yaptığını düşünen de...

Fakat kendisi hiç kimseyi dinelemeden sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor, ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini merak eden takipçileri ise sonunda cevaba kavuştu.

Fakat kendisi hiç kimseyi dinelemeden sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor, ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini merak eden takipçileri ise sonunda cevaba kavuştu.
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Geçtiğimiz saatlerde Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ilk sanal randevumuz kutlu olsun" yazılı kart ikilinin uzak mesafe ilişkisi yaşadığı ihtimalini akılara getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ilk sanal randevumuz kutlu olsun" yazılı kart ikilinin uzak mesafe ilişkisi yaşadığı ihtimalini akılara getirdi.

İkilinin çoğunlukla birbirinden uzak vakit geçirdiklerini düşünen Gomez hayranları bu şekilde Blanco ile birlikte olmaya katlandığını düşündü.

İkilinin çoğunlukla birbirinden uzak vakit geçirdiklerini düşünen Gomez hayranları bu şekilde Blanco ile birlikte olmaya katlandığını düşündü.

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