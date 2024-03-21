Süper Model Cindy Crawford’un Biricik Kızı Kaia Gerber Ünlü Bir Dergiye Verdiği Pozlarla Tepki Çekti
Süper Model Cindy Crawford’un Biricik Kızı Kaia Gerber Ünlü Bir Dergiye Verdiği Pozlarla Tepki Çekti
Annesi Cindy Crawford'ın ayak izlerini takip ederek model olan Kaia Gerber bir dergiye verdiği pozlarla çok konuşuldu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm zamanların en ünlü süper modellerinden biri olan Cindy Crawford'u çoğumuz eşsiz güzelliği ve mükemmel fiziğiyle tanıyoruz.
Eski modellerden biri olan eşi Rande Gerber ile dünyaya getirdikleri kızları Kaia Gerber ise annesi ve babasının izinden giderek model olmaya karar vermiş ve kısa sürede medyanın ilgisini çekmişti.
2001 doğumlu olan genç model annesiyle olan inanılmaz benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Yakın zamanda modellik sektörüne atılan Gerber'in şöhreti yakalaması da çok uzun sürmedi.
Önemli defilerlerde yürüyen isim güzelliğiyle ve annesinin yardımlarıyla başarıyı yakalamış isim şimdiden Bella Hadid gibi ünlü isimlerle de yakınlaşmış durumda.
Sektörde adını sıkça duyduğumuz isim şu sıralar 32 yaşındaki yakışıklı aktör Austin Butler ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen isim verdiği pozlarla resmen olay yarattı!
Oldukça maskülen bir tarzla objektiflere yansıyan isim doğal olarak annesiyle karşılaştırıldı...
Kaia Gerber'in olay yaratan pozlarına gelen yorumlara birlikte bakalım👇
"Aynı poz, garip görünümlü peruk/saç."
"O çok güzel ama burada değil"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kendall'dan daha iyi o doğal güzel😍🙌"
"Annesi çok daha çekiciydi."
"Annesi Cindy Crawford olmasa adını bile duymayacağımız kadar basit biri."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda