Kate Middleton'un Son Görüntüsünün Sahte Olduğu Ortaya Çıkınca Havaalanlarının Paylaşımları Kahkahalara Boğdu
Kate Middleton'un Son Görüntüsünün Sahte Olduğu Ortaya Çıkınca Havaalanlarının Paylaşımları Kahkahalara Boğdu
Kate Middleton'un fotoşop olduğu sayısız kez doğrulanmış fotoğraflarına bir yenisi eklenince Kraliyet ailesi ilk defa tüm dünyanın diline fena düştü! Farklı ülkelerdeki havaalanınları sosyal medyada yaptığı editli fotoğraf paylaşımlarıyla büyük goygoy yarattı. Detaylar 👇
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın Aralık ayından bu yana gözlerden uzak olması, sosyal medya kullanıcılarının İngiltere kraliyet ailesi hakkında spekülasyon yaratmasına ve dillere düşmesine neden oldu.
Kensington Sarayı'na göre 42 yaşındaki prenses Ocak ayında geçirdiği "planlı bir karın ameliyatı" sonrasında evinde iyileşiyor olsa da eşi Prens William ile birlikte 16 Mart'ta bir çiftçi pazarında görülen isim iddiaları yeniden alevlendirmişti.
İngiliz medyası tarafından yayınlanan yeni videoda, siyah bir kıyafet giymiş, gülümseyen Prenses, kocasıyla birlikte Windsor pazarında alışveriş torbaları taşıyarak yürürken görülmesine rağmen görüntülerdekinin bir dublör olduğu ortaya atılmıştı.
Bazı kişiler videodaki kadının Galler Prensesi'ne benzemediğini iddia ederken, bazıları da Bayan Middleton'ı "mutlu ve sağlıklı" görmekten mutlu olduklarını söylüyor fakat sarayın bitmek bilmeyen skandalları gün geçtikçe artıyor.
Dünya Kate Middleton ile sallanırken İrlanda'daki Dublin Havalimanı ve Prag Havalimanı sosyal medyada Galler Prensi ve Prensesi'nin son görüntüsüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kate ve Harry dillere fena düştü!
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"Yolcuların bu sabah bu kadar mutlu ve rahat göründüğünü görmek harika. ✈️"
"@DublinAirport 🇮🇪👀 dan yeni geldiler. Sırada nereye? 🤔"
"bu şimdiye kadarki en sevdiğim 3 tweet'ten biri olacak yerde yuvarlanarak güldüm"
"sosyal medya sorumlusu kate'ten bir başka bomba fotoğraf!"
"Hey Dublin Havalimanı ve İnsan Kaynakları CEO'su/Direktörü/ Başkanı, Sosyal Medya ekibinizin maaşını iki katına çıkarmanız gerekiyor çünkü onlar 🔥🔥🔥🔥"
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"Onları dışarıda görmek çok güzel. 😅"
"Bu resmin her yerinde neden The Sun logosu var? Photoshoplanmış mı?!!"
"Dublin'i ve İrlandalıyı sonsuza kadar seveceğim"
"Kim bu yolcu?"
"Hayır, hayır. Çığlık atıyorum. Sen ne yaptın???"
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"Ve şimdi bambaşka bir kıtadaki bir havaalanını takip ediyorum. 🤣🤣🤣"
"sonunda inandırıcı bir fotoğraf elde ettik!! 😂"
"Vay be, oradakiler kesinlikle William ve Kate. Umarım güzel vakit geçirirler"
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