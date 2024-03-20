Kate Middleton'un Son Görüntüsünün Sahte Olduğu Ortaya Çıkınca Havaalanlarının Paylaşımları Kahkahalara Boğdu

Kate Middleton'un fotoşop olduğu sayısız kez doğrulanmış fotoğraflarına bir yenisi eklenince Kraliyet ailesi ilk defa tüm dünyanın diline fena düştü! Farklı ülkelerdeki havaalanınları sosyal medyada yaptığı editli fotoğraf paylaşımlarıyla büyük goygoy yarattı. Detaylar 👇