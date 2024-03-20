Kraliyet Ailesinden Skandal Hamle! Saray Prens Harry ve Meghan Markle'ın Biyografilerini Sitelerinden Kaldırdı
Kraliyet Ailesinden Skandal Hamle! Saray Prens Harry ve Meghan Markle'ın Biyografilerini Sitelerinden Kaldırdı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/19/royal-...
Kamu görevlerinden ani bir kararla vazgeçerek saraydan ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyetin internet sitesinden kaldırıldı. Detaylar 👇
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Kraliçe Elizabeth'in ölümünün üzerinden çok geçmemesine rağmen kraliyet ciddi bir düşüş içerisinde bildiğimiz gibi. Kral Charles III açıklanmayan bir kanser nedeniyle tedavi görürken, Kate Middleton Ocak ayında geçirdiği "planlı karın ameliyatından" sonra yoğun medya spekülasyonlarına konu oldu.
Galler Prensesi nihayet hafta sonu William ile birlikte Windsor'daki bir yiyecek standından yiyecek alırken görüntülendi fakat bu görüntülerin de sahte olduğu konusunda oldukça inandırıcı açıklamlar yapılmaya devam ediliyor.
Bu arada Markle, sanki tüm dünya kraliyet hakkındaki spekülasyonlarla çalkalanmıyormuş gibi geçen hafta, diğer mutfak malzemelerinin yanı sıra sofra takımları ve reçeller satmayı planlayan American Riveria Orchard adlı bir yaşam tarzı markasını tanıtmıştı.
Daha önce belirtildiği üzere ikili Ocak 2020'de üst düzey kraliyet görevlerinden istifa etmiş ve şu anda ikamet ettikleri Kaliforniya'ya taşınmışlardı. Kurumdan ve basının müdahalesinden duydukları mutsuzluğu 2021'de Oprah Winfrey ile yaptıkları çarpıcı bir röportajda anlatmışlardı.
Harry ayrıca sarayın kendisine ve Markle'a yöneltilen olumsuz basın bombardımanını durdurmak için hiçbir şey yapmadığını iddia etmişti...
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Windsor Hanedanı için çalkantılı bir dönem olmaya devam ediyor. Kate Middleton hakkındaki issialarla ilgili bu güne kadar hiçbir açıklamda bulunmayan saray Meghan Markle ve Prens Harry için şoke edici bir hamlede bulundu.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri silinerek yerine kraliyet ailesinin resmi web sitesinde ortak bir profil konuldu.
Ortak biyografi artık kraliyet ailesi üyeleri listesinin en altında, gözden düşmüş Prens Andrew'un bir görüntüsünden hemen sonra yer alıyor.
"Ocak 2020'de duyurulduğu üzere, Sussex Dükü ve Düşesi, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri adım atmışlardır," şeklinde bir açıklamadan sonra, "Çift 19 Mayıs 2018'de Windsor'daki St George Şapeli'nde evlendi ve iki çocukları var: Prens Archie of Sussex ve Prenses Lilibet of Sussex.” yazan internet sitesi biyografileri baştan düzenledi.
Markle'ın biyografisinde ise, 'en önemlisi’ şeklimde başlayan cümlede yedi sezon boyunca "Suits" dizisinde "100'den fazla bölüm tamamlayan" bir aktris olarak geçirdiği zamandan bahsedildi.
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Daha önce, 39 yaşındaki Harry ve 42 yaşındaki Markle'ın royal.uk'de kendi biyografik tanıtım yazıları vardı. Bundan sonra ikilinin biyografileri kraliyetin düzenlediği şekilde web sitede yer alacak...
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