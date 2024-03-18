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Prenses Diana'nın Kardeşi Charles Spencer Kayıp Kate Middleton Hakkında Endişe Verici Açıklamalarda Bulundu

Prenses Diana'nın Kardeşi Charles Spencer Kayıp Kate Middleton Hakkında Endişe Verici Açıklamalarda Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 18:22

Şu an kadar Kate Middleton hakkında yapılan haberler ve açıklamlardan kraliyete en yakın isimlerden biri olan Lady Diana'nın kardeşi Charles Spencer olay yaratacak söylemlerde bulundu. Detaylar içeriğimizde 👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/17/royal-...
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Kalplerin kraliçesi Lady Diana aramızdan ayrıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı... Kate Middleton hakkında endişe verici birçok haber yapılmaya ve iddialar ortalığı aleve vermeye son hızıyla devam ediyor.

Kalplerin kraliçesi Lady Diana aramızdan ayrıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı... Kate Middleton hakkında endişe verici birçok haber yapılmaya ve iddialar ortalığı aleve vermeye son hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar sarayın biricik gelinlerinden biri olan ve hep "kraliyet ailesine yakışır şekilde" davrandığı için yüceltilen Kate Middleton'u çoğumuz Lady Diana'ya olan benzerliği ile de anıyoruz.

Bugüne kadar sarayın biricik gelinlerinden biri olan ve hep "kraliyet ailesine yakışır şekilde" davrandığı için yüceltilen Kate Middleton'u çoğumuz Lady Diana'ya olan benzerliği ile de anıyoruz.

Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortaya çıkan fototşoplu fotoğrafları sonrası sadece İngiliz halkını değil tüm dünyayı endişelendirmeye başlayan Galler Prensesi'nden hala bir haber yok...

Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortaya çıkan fototşoplu fotoğrafları sonrası sadece İngiliz halkını değil tüm dünyayı endişelendirmeye başlayan Galler Prensesi'nden hala bir haber yok...

Middleton'ın bu ayın başlarında çekilen bulanık bir fotoğrafta görülmesinin ardından, kraliyet gözlemcileri görüntünün fotoşopla değiştirildiği yönünde gerçekleri bir bir yayınlamıştı.

Middleton'ın bu ayın başlarında çekilen bulanık bir fotoğrafta görülmesinin ardından, kraliyet gözlemcileri görüntünün fotoşopla değiştirildiği yönünde gerçekleri bir bir yayınlamıştı.

Prens William tarafından aldatıldığı düşünülen prensesin sağlığının kötüye gittiğine inanan kesim çoğunluktayken Kral Charles tarafından Camilla ile aldatılan ve evliliklerinde 3 kişi olduklarını korkusuzca açıklayan Lady Diana'ya benzetilen Middleton'un sonunun merhum prenses gibi olacağı en korkulan düşüncelerden biri.

Prens William tarafından aldatıldığı düşünülen prensesin sağlığının kötüye gittiğine inanan kesim çoğunluktayken Kral Charles tarafından Camilla ile aldatılan ve evliliklerinde 3 kişi olduklarını korkusuzca açıklayan Lady Diana'ya benzetilen Middleton'un sonunun merhum prenses gibi olacağı en korkulan düşüncelerden biri.
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Diana'nın nişan yüzüğünü taşıyan prenses, annesi öldüğünde babasına tepki gösteren William'ın tarafından aynı şeyleri yaşatmış olabileceği düşüncesi ise sinirleri tepeye çıkartmaya yetiyor.

Diana'nın nişan yüzüğünü taşıyan prenses, annesi öldüğünde babasına tepki gösteren William'ın tarafından aynı şeyleri yaşatmış olabileceği düşüncesi ise sinirleri tepeye çıkartmaya yetiyor.

Son olarak elde edilen bilgiye göre Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, Kate Middleton'ın sağlık sorunuyla ilgili 'gerçekler' konusunda oldukça endişeliymiş...

Son olarak elde edilen bilgiye göre Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, Kate Middleton'ın sağlık sorunuyla ilgili 'gerçekler' konusunda oldukça endişeliymiş...

Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, Kate Middleton'ın "planlı karın ameliyatının" ardından nerede olduğunu çevreleyen komplo teorileri hakkında kraliuet ailesine en yakın kaynak olarak açıklamlarda bulundu.

Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, Kate Middleton'ın "planlı karın ameliyatının" ardından nerede olduğunu çevreleyen komplo teorileri hakkında kraliuet ailesine en yakın kaynak olarak açıklamlarda bulundu.

BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuşan 59 yaşındaki Spencer, "Gerçekte ne olduğu konusunda endişeliyim" dedi.

BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuşan 59 yaşındaki Spencer, "Gerçekte ne olduğu konusunda endişeliyim" dedi.

Spencer röportajında, internetteki "komplo" teorilerini kız kardeşi Diana'nın ölümünü çevreleyen "basın saldırısı" ile karşılaştırdı.

Spencer röportajında, internetteki "komplo" teorilerini kız kardeşi Diana'nın ölümünü çevreleyen "basın saldırısı" ile karşılaştırdı.

Charles'ın eski eşi Diana, Ağustos 1997'de Paris'te paparazziler tarafından bir tünele kadar kovalandıktan sonra ölümcül bir araba kazasında öldüğünde 36 yaşındaydı...

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42 yaşındaki Kate Middleton hakkındaki endişelerinden bahseden Spencer, "Bence o zamanlar daha tehlikeliydi, 1997'ye ve Diana'nın ölümüne dönüp baktığımda, ölümü o kadar şok ediciydi ki, paparazzileri destekleyen sektörün ne yapıp ne yapamayacağını daha dikkatli bir biçimde düşünmesine neden oldu” diyerek sözlerini bitirdi.

42 yaşındaki Kate Middleton hakkındaki endişelerinden bahseden Spencer, "Bence o zamanlar daha tehlikeliydi, 1997'ye ve Diana'nın ölümüne dönüp baktığımda, ölümü o kadar şok ediciydi ki, paparazzileri destekleyen sektörün ne yapıp ne yapamayacağını daha dikkatli bir biçimde düşünmesine neden oldu” diyerek sözlerini bitirdi.

Prensese düzenlenebilecek herhangi bir 'tuzağın' 'Ahlaki bir yargıya sahip oldukları için değil, halk tarafından kabul edilemez olduğu için' yapılamayacağını iddia etti.

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