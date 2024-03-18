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Kraliyet Sessizliğe Bürünmüştü: Öldüğü Düşünülen Prenses Kate Middleton İlk Kez Ortaya Çıktı!

Kraliyet Sessizliğe Bürünmüştü: Öldüğü Düşünülen Prenses Kate Middleton İlk Kez Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.03.2024 - 13:27

Suların bir an olsun durulmadığı İngiliz Kraliyet Ailesi cephesinde hareketlilik devam ediyor. Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton hakkında yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli teoriler üretilen Galler Prensesi Kate'in ortaya çıktığı öne sürüldü!

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/royals/26750...
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İngiltere'de uzun yıllar hüküm süren Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden sonra oğlu Prens Charles'ın tahta geçip kral olmasından beri gündem durulmuyor.

İngiltere'de uzun yıllar hüküm süren Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden sonra oğlu Prens Charles'ın tahta geçip kral olmasından beri gündem durulmuyor.

Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda acil olarak ameliyata alınmıştı. 16 Ocak'ta başkent Londra'da operasyon geçiren Prenses Kate'in iki haftanın ardından taburcu edildiği ve iyileşme sürecinde olduğu söylenmişti.

Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda acil olarak ameliyata alınmıştı. 16 Ocak'ta başkent Londra'da operasyon geçiren Prenses Kate'in iki haftanın ardından taburcu edildiği ve iyileşme sürecinde olduğu söylenmişti.

Ancak sevilen prensesten haftalardır ne ses var ne de seda. Ortadan adeta kaybolan Kate hakkında hiçbir haber olmaması sayısız spekülasyonları doğurdu.

Ancak sevilen prensesten haftalardır ne ses var ne de seda. Ortadan adeta kaybolan Kate hakkında hiçbir haber olmaması sayısız spekülasyonları doğurdu.

Kensington Sarayı tarafından Prenses Kate ve çocuklarının servis edilen fotoğrafının photoshop olduğu ortaya çıktıktan sonra akıllara çeşitli senaryolar geldi.

Kensington Sarayı tarafından Prenses Kate ve çocuklarının servis edilen fotoğrafının photoshop olduğu ortaya çıktıktan sonra akıllara çeşitli senaryolar geldi.

Sağlık durumununun kötü olduğu öne sürülen prenses hakkında bir başka iddia daha ortaya atıldı: Eşi William'la arasının kötü olduğu söylenen Kate'in aldatıldığı da konuşuluyor.

Sağlık durumununun kötü olduğu öne sürülen prenses hakkında bir başka iddia daha ortaya atıldı: Eşi William'la arasının kötü olduğu söylenen Kate'in aldatıldığı da konuşuluyor.
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Prens William'ın Kate'i, prensesin yakın arkadaşı olan eski manken Lady Rose Hanbury ile aldattığı haberleri ortalığı epey karıştırdı.

Prens William'ın Kate'i, prensesin yakın arkadaşı olan eski manken Lady Rose Hanbury ile aldattığı haberleri ortalığı epey karıştırdı.

Aylardır haber alınamayan Kate Middleton'a bu kadar süredir ulaşılamamasının nedenleri arasında tüyler ürperten iddialar da var: Prensesin hayatını kaybettiği haberleri basında kol geziyor.

Aylardır haber alınamayan Kate Middleton'a bu kadar süredir ulaşılamamasının nedenleri arasında tüyler ürperten iddialar da var: Prensesin hayatını kaybettiği haberleri basında kol geziyor.

Geçtiğimiz gün BBC tarafından aktarılan habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından "çok önemli olay" hakkında "büyük bir açıklama" yapılacağı söylenmişti. Arapsaçına dönen olay hakkında bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak söylenen bu bilgi de resmi bir kaynak üzerinden doğrulanmadı.

Geçtiğimiz gün BBC tarafından aktarılan habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından "çok önemli olay" hakkında "büyük bir açıklama" yapılacağı söylenmişti. Arapsaçına dönen olay hakkında bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak söylenen bu bilgi de resmi bir kaynak üzerinden doğrulanmadı.

Yok BBC logosunu siyaha çevirdi yok İngiltere'de tüm bayrak yarıya indi, yok prenses öldü ama Saray bunu örtbas ediyor... gibi sayısız iddiaların ardından yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Yok BBC logosunu siyaha çevirdi yok İngiltere'de tüm bayrak yarıya indi, yok prenses öldü ama Saray bunu örtbas ediyor... gibi sayısız iddiaların ardından yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyattan sonra ilk kez ortaya çıktığını yazdı. Haberde Prenses'in, eşi Galler Prensi William'la beraber bir çiftlik dükkanında görüldüğü yazıldı.

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyattan sonra ilk kez ortaya çıktığını yazdı. Haberde Prenses'in, eşi Galler Prensi William'la beraber bir çiftlik dükkanında görüldüğü yazıldı.
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Öldüğü düşünülen Kate için "Dışarda, mutlu ve sağlıklı" açıklaması yapan gazetede prensesin hafta sonunu çocukları George, Charlotte ve Louis'in spor yapmasını izleyerek geçirdiği söylendi.

Öldüğü düşünülen Kate için "Dışarda, mutlu ve sağlıklı" açıklaması yapan gazetede prensesin hafta sonunu çocukları George, Charlotte ve Louis'in spor yapmasını izleyerek geçirdiği söylendi.

Haberde yazanlara göre, Prenses Kate'in iyileşme sürecinde olmasından dolayı 'mahremiyet' rica edilmiş ve ikilinin fotoğrafları çekilmemiş. Kate'in Willam ile birlikte ziyaretine tanık olan ve çiftlik dükkanında çalışan bir kişinin ise konuyla ilgili şunları söylediği yazıldı:

Haberde yazanlara göre, Prenses Kate'in iyileşme sürecinde olmasından dolayı 'mahremiyet' rica edilmiş ve ikilinin fotoğrafları çekilmemiş. Kate'in Willam ile birlikte ziyaretine tanık olan ve çiftlik dükkanında çalışan bir kişinin ise konuyla ilgili şunları söylediği yazıldı:

'Ortalıkta dolaşan onca söylentiden sonra onları orada görmek beni hayrete düşürdü. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı, mutlu ve iyi görünüyordu. Çocuklar yanlarında değildi ama alışverişe gidecek kadar sağlıklı olması iyiye işaret.'

Hakkında sayısız iddia bulunan Kate'in dışarda görüldüğü haberleri ise pek inandırıcı gelmedi. Tüm detayların anlatılıp da bir kare dahi gelmemesi akıllardaki şüphelerin devam etmesine neden oldu!

Hakkında sayısız iddia bulunan Kate'in dışarda görüldüğü haberleri ise pek inandırıcı gelmedi. Tüm detayların anlatılıp da bir kare dahi gelmemesi akıllardaki şüphelerin devam etmesine neden oldu!

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