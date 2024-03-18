Kraliyet Sessizliğe Bürünmüştü: Öldüğü Düşünülen Prenses Kate Middleton İlk Kez Ortaya Çıktı!

Suların bir an olsun durulmadığı İngiliz Kraliyet Ailesi cephesinde hareketlilik devam ediyor. Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton hakkında yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli teoriler üretilen Galler Prensesi Kate'in ortaya çıktığı öne sürüldü!