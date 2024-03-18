Prens William ve Kate Middleton İlişkisinde 'Öteki Kadın' İlan Edilen Rose Hanbury Kimdir?

Sarayda işler sarpa sarmış durumda: Kral Charles'ın hastalığı, Kate Middleton'ın ortalardan kaybolması ve photoshop skandalı derken bir sürü iddia birikti ve bir yığın oldu. İddialardan biri de geçmiş yıllarda da gündeme gelmiş olan Prens William ve yasak aşkı. Peki Kate Middleton'ın hastalığının nüksetmesine sebebiyet verdiği iddia edilen 'öteki kadın' Rose Hanbury kimdir?