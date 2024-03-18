Prens William ve Kate Middleton İlişkisinde 'Öteki Kadın' İlan Edilen Rose Hanbury Kimdir?
Prens William ve Kate Middleton İlişkisinde 'Öteki Kadın' İlan Edilen Rose Hanbury Kimdir?
Kaynak: https://pagesix.com/royal-family/who-...
Sarayda işler sarpa sarmış durumda: Kral Charles'ın hastalığı, Kate Middleton'ın ortalardan kaybolması ve photoshop skandalı derken bir sürü iddia birikti ve bir yığın oldu. İddialardan biri de geçmiş yıllarda da gündeme gelmiş olan Prens William ve yasak aşkı. Peki Kate Middleton'ın hastalığının nüksetmesine sebebiyet verdiği iddia edilen 'öteki kadın' Rose Hanbury kimdir?
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İngiltere Kraliyeti karışmış durumda: Sarayın önemli bir duyuru yapacağı iddiası ile akıllara ilk olarak aylardan haber alınamayan Prenses Kate Middleton geldi.
En güçlü iddialardan biri de Prens William ve Prenses Kate'in boşanma yolunda olduğu: Sebebi ise William'ın ihaneti...
Prens William ve Kate Middleton'ın evliliğine yıldırım gibi düşen ismin ise Lady Rose Hanbury olduğu iddia ediliyor.
Ailenin yakın dostu olarak bilinen Rose Hanbury ve William arasındaki yasak aşk haberleri yıllardır sürüyor: Bu da iddiaları bir noktada güçlendiriyor.
Aldatma iddiaları ilk ortaya çıktığında Kensington Sarayı'ndan yalanlama gelmiş olsa da, son zamanlarda İngiltere basını tarafından Hanbury hakkında yapılan övgü dolu haberler 'Yeni Prenses mi geliyor?' diye içten içe şüphelendirmedi değil.
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Rose Hanbury'nin babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısı, annesi Emma Hanbury ise moda tasarımcısı.
Rose Hanbury de geçmişte Kate Middleton gibi bir süre modellik yapmış.
2009 yılında David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlenen Rose'un bu evlilikten üç çocuğu var.
Ayrıca şunu da belirtelim: Rose Hanbury'nin eşi David Cholmondeley, Kral Charles'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri.
Tekrardan gündeme gelen yasak aşk iddialarının üzerine bir yeni bomba iddia da eklendi: Rose ve William'ın bir çocukları olduğu ileri sürüldü.
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Yıllardır çıkan her haberi sineye çeken Kate'in bu haber ile hastalığının tekrardan nüksettiği de iddialardan biri.
Daha neler duyacağız bilemiyoruz. Ancak eminiz William'ın annesi olarak Prenses Diana'nın kemikleri sızlıyordur.
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