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İngiliz Kraliyet Ailesinin Önemli Bir Duyuru Yapmaya Hazırlanmasıyla Nefesler Tutuldu

İngiliz Kraliyet Ailesinin Önemli Bir Duyuru Yapmaya Hazırlanmasıyla Nefesler Tutuldu

İngiltere Kate Middleton kraliçe elizabeth
Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 18:59

BBC tarafından aktarılan habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlanıyor. Akıllara ise gelmedik ihtimal kalmadı.

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Kaynak: https://www.nationalworld.com/news/ka...
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Kraliçe Elizabeth'in vefatı ve oğlu Kral Charles'ın tahta geçmesinden beri saray mensupları gün yüzü görmedi desek yanlış olmaz.

Kraliçe Elizabeth'in vefatı ve oğlu Kral Charles'ın tahta geçmesinden beri saray mensupları gün yüzü görmedi desek yanlış olmaz.

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Önce İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser tanısı kondu: Bu haber İngiliz halkını oldukça üzdü.

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Ardından sarayın sevilen Prenses'i Kate Middleton acil ameliyata alındı: Kendisinden yaklaşık 3 aydır ne haber alınabiliyor, ne de gören duyan var.

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Avukatı aylardır Kate Middleton'a ulaşamayınca öldüğünü düşünenler de oldu: Öte yandan ihanete uğrayan Kate'in hastalığının nüksettiğini söyleyenler de...

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Şimdiyse BBC tarafından aktarılan habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlanıyor.

Şimdiyse BBC tarafından aktarılan habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlanıyor.

Beklenen önemli duyurunun Kate Middleton hakkında olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen önemli duyurunun Kate Middleton hakkında olacağı tahmin ediliyor.

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