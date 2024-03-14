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Prenses Kate Middleton'ın Tartışma Konusu Olan Photoshoplu Fotoğrafının Aslı Ortaya Çıktı

Prenses Kate Middleton'ın Tartışma Konusu Olan Photoshoplu Fotoğrafının Aslı Ortaya Çıktı

Kate Middleton
Effy
Effy - Onedio Editörü
14.03.2024 - 16:28

Galler Prensesi Kate Middleton son zamanlarda yabancı basının gündeminden inmek bilmiyor. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan ve photoshoplu görselleri servis edilen Prenses'in akıbeti merak konusu. Öldüğü düşünülen Middleton'ın olay yaratan Anneler Günü pozunun aslını bir Reddit kullanıcısı ortaya çıkardığını iddia etti.

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En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve o zamandan beri onu gören olmamıştı.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve o zamandan beri onu gören olmamıştı.

Komplo teorileri artmaya başlarken iddiaları azaltmak için Kensington Sarayı, Anneler Günü'ne özel Kate'in çocuklarıyla çekilmiş 'yeni' bir pozunu paylaştı.

Komplo teorileri artmaya başlarken iddiaları azaltmak için Kensington Sarayı, Anneler Günü'ne özel Kate'in çocuklarıyla çekilmiş 'yeni' bir pozunu paylaştı.

Ancak bu fotoğraf kimseye inandırıcı gelmedi çünkü photoshop hatalarıyla doluydu: Kate Middleton'ın ağzından yapılan açıklamaya göre, shopu kendisi, yaptı.

Ancak bu fotoğraf kimseye inandırıcı gelmedi çünkü photoshop hatalarıyla doluydu: Kate Middleton'ın ağzından yapılan açıklamaya göre, shopu kendisi, yaptı.

Tüm suçun Kate Middleton'a yıkılması ve Kensington Sarayı'nın fotoğrafın shopsuz halini paylaşmama konusundaki ısrarı herkese iyice şüpheli göründü.

Tüm suçun Kate Middleton'a yıkılması ve Kensington Sarayı'nın fotoğrafın shopsuz halini paylaşmama konusundaki ısrarı herkese iyice şüpheli göründü.

Öyle ki, bir Reddit kullanıcısı Prenses'in başından beri bu fotoğrafta yer almadığını ve tam anlamıyla photoshop ürünü olduğu için sarayın asıl fotoğrafı yayımlayamadığını söyledi.

Öyle ki, bir Reddit kullanıcısı Prenses'in başından beri bu fotoğrafta yer almadığını ve tam anlamıyla photoshop ürünü olduğu için sarayın asıl fotoğrafı yayımlayamadığını söyledi.
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Kate'in eski bir fotoğraftaki yüzünün diğer fotoğrafa editlendiği de iddialar arasında.

Kate'in eski bir fotoğraftaki yüzünün diğer fotoğrafa editlendiği de iddialar arasında.
Kate'in eski bir fotoğraftaki yüzünün diğer fotoğrafa editlendiği de iddialar arasında.

Prenses için öldü vb. korkutucu iddialar dolaşırken asıl fotoğrafın yayınlanmaması komplo teorilerinin iyice artmasına neden oluyor.

Prenses için öldü vb. korkutucu iddialar dolaşırken asıl fotoğrafın yayınlanmaması komplo teorilerinin iyice artmasına neden oluyor.
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