Prenses Kate Middleton'ın Tartışma Konusu Olan Photoshoplu Fotoğrafının Aslı Ortaya Çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton son zamanlarda yabancı basının gündeminden inmek bilmiyor. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan ve photoshoplu görselleri servis edilen Prenses'in akıbeti merak konusu. Öldüğü düşünülen Middleton'ın olay yaratan Anneler Günü pozunun aslını bir Reddit kullanıcısı ortaya çıkardığını iddia etti.