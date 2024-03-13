Adli Tıp Psikoloğu, Pedofililerin Korkunç Yöntemleri Hakkında Influencer Anneleri Uyardı

TikTok platformunda bilgilendirici içerikler paylaşan adli tıp psikoloğu Dr. Leslie, influencer anneleri uyardı: Çocuk istismarına dair video ve görüntülere ulaşamayan pedofililerin nasıl bu profillerden yararlandığını anlatarak korkunç gerçeği deşifre etti.