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Adli Tıp Psikoloğu, Pedofililerin Korkunç Yöntemleri Hakkında Influencer Anneleri Uyardı

Adli Tıp Psikoloğu, Pedofililerin Korkunç Yöntemleri Hakkında Influencer Anneleri Uyardı

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
13.03.2024 - 18:58

TikTok platformunda bilgilendirici içerikler paylaşan adli tıp psikoloğu Dr. Leslie, influencer anneleri uyardı: Çocuk istismarına dair video ve görüntülere ulaşamayan pedofililerin nasıl bu profillerden yararlandığını anlatarak korkunç gerçeği deşifre etti.

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TikTok son günlerde kızıyla beraber içerik üreten influencer bir anne ile çalkalanıyor: Kızını 7/24 videolayan TikToker annenin kızının güvenliğini hiçe saydığı tartışılıyor.

TikTok son günlerde kızıyla beraber içerik üreten influencer bir anne ile çalkalanıyor: Kızını 7/24 videolayan TikToker annenin kızının güvenliğini hiçe saydığı tartışılıyor.

Küçük kızını yaşına uygun olmayan bir şekilde giydiren ve videolarını çeken anne yüzünden "Zavallı Wren" etiketi TikTok'ta gündeme geldi.

Küçük kızını yaşına uygun olmayan bir şekilde giydiren ve videolarını çeken anne yüzünden "Zavallı Wren" etiketi TikTok'ta gündeme geldi.

Alevlenen bu tartışmaya son noktayı adli tıp psikoloğu Dr. Leslie koydu: Daha önce pedofililerle birlikta çalıştığını söyleyen Dr. Leslie, kan donduran bir gerçeği açıkladı.

Alevlenen bu tartışmaya son noktayı adli tıp psikoloğu Dr. Leslie koydu: Daha önce pedofililerle birlikta çalıştığını söyleyen Dr. Leslie, kan donduran bir gerçeği açıkladı.

Özellikle Wren'in videolarının yorumlara kapalı olması ve bazı videolarının 30 bin kullanıcı tarafından kaydedilmesi endişe oluşturdu.

Özellikle Wren'in videolarının yorumlara kapalı olması ve bazı videolarının 30 bin kullanıcı tarafından kaydedilmesi endişe oluşturdu.

Küçük kız bir yetişkinle beraberken 600 kişi, etek giyerek vücudunu salladığında ise 6 bin kişi kaydetmiş.

Dr. Leslie, pedofililerin çocuk istismarı kaynaklarına erişemediklerine bu tarz hesapların içeriklerini kullandıklarını anlattı.

Dr. Leslie, pedofililerin çocuk istismarı kaynaklarına erişemediklerine bu tarz hesapların içeriklerini kullandıklarını anlattı.
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Pedofililerin genellikle anneler tarafından yönetilen ve çocukları hakkında içerik üreten hesapları takibe aldığını ve videoları kaydettiğini söyledi.

Pedofililerin genellikle anneler tarafından yönetilen ve çocukları hakkında içerik üreten hesapları takibe aldığını ve videoları kaydettiğini söyledi.

TikTok kullanıcıları, Wren'in annesinin durumun farkında olduğunu ancak para için bu durumu gözardı ettiğini söylüyor. 👇

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