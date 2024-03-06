Migren Tedavisi İçin Botoks Yaptıran Kadının Hayatı Tepetaklak Oldu!
Migren Tedavisi İçin Botoks Yaptıran Kadının Hayatı Tepetaklak Oldu!
Kaynak: https://people.com/woman-partially-pa...
Migren botoksu yaptıran kadının hayatı adeta bir günde tepetaklak oldu: Kısmi felç kalan kadının yaşadıklarını ve hikayesini derledik. 👇
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35 yaşındaki Alicia Hallock ile tanışın: Hallock, migren botoksu sonucunda nadir görülen bir komplikasyon yaşadı.
Migren tedavisinde botoks uygulamasını tercih eden talihsiz kadının hayatı adeta tepetaklak oldu.
Botoksun boynundaki kaslara yayıldığını söyleyen Hallock, bu yüzden çeşitli problemlere yol açtığını anlattı.
Özellikle de boynundaki kasların felçli olduğunu söyleyen genç kadın, 'kafasını dik tutmaya' engel olduğunu söyledi.
Ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını söyleyen Hallock, bu çilenin en zorlu kısımlarından biri olduğunu söylüyor.
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Ayrıca konuşmasının da büyük ölçüde bu durumdan etkilendiğini söyleyen Hallock, "Anlaşılması zor ve boğuk" konuştuğunu söyledi.
Tüm bu yaşadıklarının bitmesini iple çektiğini söyleyen Hallock, "Yeniden normal şekilde görmeyi, yeme ve içmeyi ve kafamı dik tutmayı heyecanla bekliyorum" dedi.
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