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Migren Tedavisi İçin Botoks Yaptıran Kadının Hayatı Tepetaklak Oldu!

Migren Tedavisi İçin Botoks Yaptıran Kadının Hayatı Tepetaklak Oldu!

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
07.03.2024 - 00:18

Migren botoksu yaptıran kadının hayatı adeta bir günde tepetaklak oldu: Kısmi felç kalan kadının yaşadıklarını ve hikayesini derledik. 👇

Kaynak: https://people.com/woman-partially-pa...
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35 yaşındaki Alicia Hallock ile tanışın: Hallock, migren botoksu sonucunda nadir görülen bir komplikasyon yaşadı.

35 yaşındaki Alicia Hallock ile tanışın: Hallock, migren botoksu sonucunda nadir görülen bir komplikasyon yaşadı.

Migren tedavisinde botoks uygulamasını tercih eden talihsiz kadının hayatı adeta tepetaklak oldu.

Migren tedavisinde botoks uygulamasını tercih eden talihsiz kadının hayatı adeta tepetaklak oldu.

Migren botoksu, migreni tetikleyen sinir uçlarına doğrudan uygulanır. Sinir uçlarının ağrı sinyallerini göndermesini engeller. Bu sayede migren ataklarının sıklığı ve şiddeti azalır.

Botoksun boynundaki kaslara yayıldığını söyleyen Hallock, bu yüzden çeşitli problemlere yol açtığını anlattı.

Botoksun boynundaki kaslara yayıldığını söyleyen Hallock, bu yüzden çeşitli problemlere yol açtığını anlattı.

Gözkapaklarım sarkık; ciddi bir baskıya, görmede bulanıklığa ve baş dönmesine neden oluyorlar.

Özellikle de boynundaki kasların felçli olduğunu söyleyen genç kadın, 'kafasını dik tutmaya' engel olduğunu söyledi.

Özellikle de boynundaki kasların felçli olduğunu söyleyen genç kadın, 'kafasını dik tutmaya' engel olduğunu söyledi.

Kafamı dik tutması ve desteklemesi için boyunluk takmalıyım. Yoksa kafamı tutamam. 

Ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını söyleyen Hallock, bu çilenin en zorlu kısımlarından biri olduğunu söylüyor.

Ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını söyleyen Hallock, bu çilenin en zorlu kısımlarından biri olduğunu söylüyor.

Bir yudum su ya da kendi tükürüğümde boğulduğum oldu.

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Ayrıca konuşmasının da büyük ölçüde bu durumdan etkilendiğini söyleyen Hallock, "Anlaşılması zor ve boğuk" konuştuğunu söyledi.

Ayrıca konuşmasının da büyük ölçüde bu durumdan etkilendiğini söyleyen Hallock, "Anlaşılması zor ve boğuk" konuştuğunu söyledi.

Tüm bu yaşadıklarının bitmesini iple çektiğini söyleyen Hallock, "Yeniden normal şekilde görmeyi, yeme ve içmeyi ve kafamı dik tutmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

Tüm bu yaşadıklarının bitmesini iple çektiğini söyleyen Hallock, "Yeniden normal şekilde görmeyi, yeme ve içmeyi ve kafamı dik tutmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

Hallock'un hikayesi hem TikTok hem de Instagram'da büyük ses getirdi.

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