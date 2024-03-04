Hande Erçel Gibi Estetiksiz Olduğunu Söyleyen Sıla Türkoğlu Kafaları Karıştırdı: İnkar mı, Gerçek mi?

Herkesin gözlerinin üzerinde olduğu ünlü birer oyuncu olmak da zor iş: Son zamanlarda eski haliyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, estetik sorularına çıkışmış ve zamanında Hande Erçel'in de yaptığı gibi estetik haberlerini yalanlamıştı. İki isim de estetik yok diyor, peki bu değişimin sırrı ne? Gerçekten yılların getirdiği bir değişim mi, yoksa estetik mi? Yorum sizde 👇