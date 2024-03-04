Hande Erçel Gibi Estetiksiz Olduğunu Söyleyen Sıla Türkoğlu Kafaları Karıştırdı: İnkar mı, Gerçek mi?
Hande Erçel Gibi Estetiksiz Olduğunu Söyleyen Sıla Türkoğlu Kafaları Karıştırdı: İnkar mı, Gerçek mi?
Herkesin gözlerinin üzerinde olduğu ünlü birer oyuncu olmak da zor iş: Son zamanlarda eski haliyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, estetik sorularına çıkışmış ve zamanında Hande Erçel'in de yaptığı gibi estetik haberlerini yalanlamıştı. İki isim de estetik yok diyor, peki bu değişimin sırrı ne? Gerçekten yılların getirdiği bir değişim mi, yoksa estetik mi? Yorum sizde 👇
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa rolüyle yıldızını parlatan Sıla Türkoğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.
Dizideki muhteşem performansının yanı sıra kendisinin çok konuşulma sebeplerinden biri geçirdiği değişim olabilir.
Dudak ve çene bölgesine birtakım işlemler yaptırdığı iddia edilirken Türkoğlu estetik haberlerini "Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez" sözleriyle çıkışarak yalanlamıştı.
Aynı şekilde oyuncu Hande Erçel de gözardı edilemez değişimiyle estetik iddialarını güçlendirmiş ancak Erçel bu iddiaları kabul etmemişti.
Hem Sıla Türkoğlu hem de Hande Erçel estetik yaptırmadıklarını söyleyince akıllarda tek bir soru işareti kaldı: O zaman bu değişimin sırrı ne?
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Gerçekten yaş almanın etkisiyle mi değiştiler yoksa yaptırdıkları estetikleri inkar mı ediyorlar?
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Ne fark eder ? Kadınlar güzel.
ben de sunu anlamiyorum...herkesin estetik yaptirmayi normal gordugu bir dunyada , niye bunun ayyuka cikmasi rahatsiz edici oluyor??yapmak normal konusmak ni... Devamını Gör