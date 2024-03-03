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"Alemin Kralı" Dizisinin Oben'i Birsu Demir Evrime Kafa Atarak Dua Lipa Oldu Çıktı

"Alemin Kralı" Dizisinin Oben'i Birsu Demir Evrime Kafa Atarak Dua Lipa Oldu Çıktı

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 23:10

Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir şimdilerde değişimiyle adeta ağızları açık bırakıyor! Dua Lipa'nın Türkiye şubesi haline gelen Demir'in muhteşem değişimine gelin beraber bakalım. 👇

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"Alemin Kralı" dizisinde babası Aslan'ın en sevdiği çocuğu Oben'i hatırlayanlarınız vardır.

"Alemin Kralı" dizisinde babası Aslan'ın en sevdiği çocuğu Oben'i hatırlayanlarınız vardır.

Küçük yaşta komediye hakimiyeti ile kendine hayran bırakan Birsu Demir, şimdilerde evrime adeta kafa attı!

Küçük yaşta komediye hakimiyeti ile kendine hayran bırakan Birsu Demir, şimdilerde evrime adeta kafa attı!

Oben'i hem makyajsız hem de erkeksi tavırlarıyla izlemeye alışkın olduğumuzdan rolü dışında görmek elbette ilginç geliyor.

Oben'i hem makyajsız hem de erkeksi tavırlarıyla izlemeye alışkın olduğumuzdan rolü dışında görmek elbette ilginç geliyor.

24 yaşındaki Birsu Demir, hala oyunculuğa devam ediyor.

24 yaşındaki Birsu Demir, hala oyunculuğa devam ediyor.
24 yaşındaki Birsu Demir, hala oyunculuğa devam ediyor.

Instagram'da aktif olarak paylaşımlar yapan Demir, pozlarıyla Dua Lipa'ya da birçok kez benzetildi.

Instagram'da aktif olarak paylaşımlar yapan Demir, pozlarıyla Dua Lipa'ya da birçok kez benzetildi.
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Tabi kaşları olsun, makyajı olsun, yaş alması olsun; yıllar onu doğal olarak çok değiştirdi.

Tabi kaşları olsun, makyajı olsun, yaş alması olsun; yıllar onu doğal olarak çok değiştirdi.

Oben karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncunun kendisini başka bir şekilde hatırlayabilmemiz için yine böylesine unutulmaz bir rolü canlandırması gerek! 😅

Oben karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncunun kendisini başka bir şekilde hatırlayabilmemiz için yine böylesine unutulmaz bir rolü canlandırması gerek! 😅

Siz Birsu Demir'in değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Siz Birsu Demir'in değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

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