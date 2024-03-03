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Yıllar Sonra Ebesini Bulan Kerimcan Durmaz'ın Yaşadığı Mutluluk Görülmeye Değer

Yıllar Sonra Ebesini Bulan Kerimcan Durmaz'ın Yaşadığı Mutluluk Görülmeye Değer

Kerimcan Durmaz
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 21:08

Son zamanlarda tarzında yaşadığı değişimle magazinin gündemine gelen Kerimcan Durmaz, şimdi de 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir sebeple gündem oldu! Yıllar sonra ebesini bulan Kerimcan, 'Ebemi bulmam şaka mı' sözleriyle aralarında geçen konuşmayı paylaştı.

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Ünlü şarkıcı ve internet ünlüsü Kerimcan Durmaz'ı son zamanlarda çok görür olduk.

Ünlü şarkıcı ve internet ünlüsü Kerimcan Durmaz'ı son zamanlarda çok görür olduk.

Sebebi ise bir anda artışa geçen eril enerjisi ve değişen tarzı diyebiliriz...

Sebebi ise bir anda artışa geçen eril enerjisi ve değişen tarzı diyebiliriz...

Yeni tarzıyla da beğenilen Kerimcan Durmaz, işi bi' ileri boyuta taşıyarak en son dudak dolgularını da erittiğini duyurdu!

Yeni tarzıyla da beğenilen Kerimcan Durmaz, işi bi' ileri boyuta taşıyarak en son dudak dolgularını da erittiğini duyurdu!

Kerimcan'ın şimdi magazin gündeme gelme sebebiyse 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek türden...

Kerimcan'ın şimdi magazin gündeme gelme sebebiyse 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek türden...

Yıllar sonra ebesini bulduğunu paylaşan Kerimcan, "Ebemi bulmam şaka mı" sözleriyle aralarında geçen konuşmayı paylaştı.

Yıllar sonra ebesini bulduğunu paylaşan Kerimcan, "Ebemi bulmam şaka mı" sözleriyle aralarında geçen konuşmayı paylaştı.
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En kısa zamanda ebesine ziyarete gitme sözü veren Kerimcan sözlerini de "Canım ebem❤️" ifadeleriyle bitirdi.

En kısa zamanda ebesine ziyarete gitme sözü veren Kerimcan sözlerini de "Canım ebem❤️" ifadeleriyle bitirdi.

Heyecanla bu buluşmayı bekliyoruz! Sizin yorumlarınızı alalım. 👇

Heyecanla bu buluşmayı bekliyoruz! Sizin yorumlarınızı alalım. 👇

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