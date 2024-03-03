Yıllar Sonra Ebesini Bulan Kerimcan Durmaz'ın Yaşadığı Mutluluk Görülmeye Değer

Son zamanlarda tarzında yaşadığı değişimle magazinin gündemine gelen Kerimcan Durmaz, şimdi de 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir sebeple gündem oldu! Yıllar sonra ebesini bulan Kerimcan, 'Ebemi bulmam şaka mı' sözleriyle aralarında geçen konuşmayı paylaştı.

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