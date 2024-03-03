Mastürbasyon Sahnesi Olay Olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan "Ne Gerekiyorsa Yaparım" Açıklaması

Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda oyunculuğa dair yaptığı açıklamalarla akıllara bir kez daha o sahneyi getirdi.

Detaylar 👇