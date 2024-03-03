Mastürbasyon Sahnesi Olay Olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan "Ne Gerekiyorsa Yaparım" Açıklaması
Mastürbasyon Sahnesi Olay Olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan "Ne Gerekiyorsa Yaparım" Açıklaması
Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda oyunculuğa dair yaptığı açıklamalarla akıllara bir kez daha o sahneyi getirdi.
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Genç yaşında yer aldığı yapımlarla başarı basamaklarını birer birer tırmanan Hafsanur Sancaktutan'ı tanıyanlarınız vardır.
En son Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisiyle sevenlerini ekranlara kilitlemişti.
Ünlü oyuncuyu dijital platformlardaki yapımlarda da izledik: Bir ara kimselerin dilinden düşmeyen "Dünyayla Benim Aramda" kadrosunda da yer alıyordu.
Dizideki mastürbasyon sahnesiyle olay yaratan ünlü oyuncu uzun bir süre epey konuşulmuştu.
Şimdi de Harper's Bazaar dergisine röportaj veren Sancaktutan akıllara o sahneyi getirdi...
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Ünlü yıldız mesleği için "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Sancaktutan ayrıca "Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur’un fiziksel gücünden destek alıyorum" sözlerini kullandı.
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