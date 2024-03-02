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Birbirlerinin Kayıp Kardeşi Olduğuna Yeminler Edip Kanıtlayamayacağınız Ünlü İsimler

Birbirlerinin Kayıp Kardeşi Olduğuna Yeminler Edip Kanıtlayamayacağınız Ünlü İsimler

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
02.03.2024 - 23:47

İnsan insana benzer ama bu kadarı fazla. Birbirlerine öz kardeşlerinden daha çok benzeyen ünlü isimler kafamızda 'Acaba kayıp ikizler mi?' sorularını oluşturmadı değil... Hiçbir kan bağı olmamasına rağmen birbirlerine anormal derecede çok benzeyen o ünlüleri sıraladık. Bakalım siz benzetebilecek misiniz... 👇

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1. Özge Özberk - Ece Erken

1. Özge Özberk - Ece Erken
1. Özge Özberk - Ece Erken

2. Serenay Sarıkaya - Sümeyye Aydoğan

2. Serenay Sarıkaya - Sümeyye Aydoğan
2. Serenay Sarıkaya - Sümeyye Aydoğan

3. Yağmur Tanrısevsin - Özgü Kaya

3. Yağmur Tanrısevsin - Özgü Kaya
3. Yağmur Tanrısevsin - Özgü Kaya

4. Margot Robbie - Emma Mackey

4. Margot Robbie - Emma Mackey

5. Keira Knightley - Natalie Portman

5. Keira Knightley - Natalie Portman
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6. Doğukan Güngör - Berkay Hardal

6. Doğukan Güngör - Berkay Hardal
6. Doğukan Güngör - Berkay Hardal

7. Zooey Deschanel - Katy Perry

7. Zooey Deschanel - Katy Perry

8. Sarah Hyland - Mila Kunis

8. Sarah Hyland - Mila Kunis

9. Şebnem Ferah - Şenay Gürler

9. Şebnem Ferah - Şenay Gürler
9. Şebnem Ferah - Şenay Gürler

10. Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ

10. Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ
10. Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ
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11. Özge Özpirinçci - Michael Jackson

11. Özge Özpirinçci - Michael Jackson

12. Ekin Koç - Johnny Depp

12. Ekin Koç - Johnny Depp
12. Ekin Koç - Johnny Depp

13. Evrim Alasya - Nebahat Çehre

13. Evrim Alasya - Nebahat Çehre

14. Fatma Girik - Fulya Zenginer

14. Fatma Girik - Fulya Zenginer

15. Jessica Chastain - Bryce Dallas Howard

15. Jessica Chastain - Bryce Dallas Howard
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16. Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal

16. Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal

17. Bill Skarsgård - Steve Buscemi

17. Bill Skarsgård - Steve Buscemi

Bonus: Dua Lipa - Şükrü Özyıldız 😂

Bonus: Dua Lipa - Şükrü Özyıldız 😂

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