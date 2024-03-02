Birbirlerinin Kayıp Kardeşi Olduğuna Yeminler Edip Kanıtlayamayacağınız Ünlü İsimler
Birbirlerinin Kayıp Kardeşi Olduğuna Yeminler Edip Kanıtlayamayacağınız Ünlü İsimler
İnsan insana benzer ama bu kadarı fazla. Birbirlerine öz kardeşlerinden daha çok benzeyen ünlü isimler kafamızda 'Acaba kayıp ikizler mi?' sorularını oluşturmadı değil... Hiçbir kan bağı olmamasına rağmen birbirlerine anormal derecede çok benzeyen o ünlüleri sıraladık. Bakalım siz benzetebilecek misiniz... 👇
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1. Özge Özberk - Ece Erken
2. Serenay Sarıkaya - Sümeyye Aydoğan
3. Yağmur Tanrısevsin - Özgü Kaya
4. Margot Robbie - Emma Mackey
5. Keira Knightley - Natalie Portman
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6. Doğukan Güngör - Berkay Hardal
7. Zooey Deschanel - Katy Perry
8. Sarah Hyland - Mila Kunis
9. Şebnem Ferah - Şenay Gürler
10. Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ
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11. Özge Özpirinçci - Michael Jackson
12. Ekin Koç - Johnny Depp
13. Evrim Alasya - Nebahat Çehre
14. Fatma Girik - Fulya Zenginer
15. Jessica Chastain - Bryce Dallas Howard
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16. Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal
17. Bill Skarsgård - Steve Buscemi
Bonus: Dua Lipa - Şükrü Özyıldız 😂
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