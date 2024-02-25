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Serdar Ortaç Çocukluk Travmalarından, Ebru Gündeş'in Kendisini Keşfetmesine Kadar Her Şeyi İlk Kez Anlattı

Serdar Ortaç Çocukluk Travmalarından, Ebru Gündeş'in Kendisini Keşfetmesine Kadar Her Şeyi İlk Kez Anlattı

Serdar Ortaç
Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 00:08

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Sapien YouTube programına konuk olarak hayatına dair bilinmeyen birçok şeyi ilk kez anlattı. Çocukluğundan bugüne yansıyan travmalarından, Ebru Gündeş'in kendisini keşfetmesine değin hayatına dair önemli şeylerden bahsetti.

Kaynak: Sapien

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik kariyerinin yanı sıra geçirdiği hastalıktan yaşadığı boşanmaya kadar birçok kez magazinin gündemine gelmiş bir isim.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik kariyerinin yanı sıra geçirdiği hastalıktan yaşadığı boşanmaya kadar birçok kez magazinin gündemine gelmiş bir isim.

Son zamanlarda sarhoş bir şekilde açtığı yayınlar ve ettiği küfürler ile gündemde olan Ortaç, Sapien YouTube kanalının konuğu olarak çocukluğundan bugüne yansıyan travmalarından ve birçok şeyden bahsetti.

Önce çocukluğundaki en mutlu anısı sorulan Ortaç, bu soruyu ilkokulda şiir okuduğu bir anı anlatarak cevapladı. Ancak geçirdiği hastalık sonrası birçok anısını hatırlayamadığını ekledi.

Önce çocukluğundaki en mutlu anısı sorulan Ortaç, bu soruyu ilkokulda şiir okuduğu bir anı anlatarak cevapladı. Ancak geçirdiği hastalık sonrası birçok anısını hatırlayamadığını ekledi.

Hastalıktan sonra benim hafıza gitti yani. İyi şeylerin hiçbirini hatırlamıyor, hep kötü şeyleri hatırlıyor.

Küçükken babasından aldığı derse cevap olarak ise fabrikaları ve çalışanları olmasına rağmen 11 yaşındayken babasının çalıştırmasından bahsetti.

Küçükken babasından aldığı derse cevap olarak ise fabrikaları ve çalışanları olmasına rağmen 11 yaşındayken babasının çalıştırmasından bahsetti.

Parmağını tornaya kaptırdığı için babasına çalışmayacağını söyleyerek isyan eden Ortaç, babasının 10 - 15 gün boyunca kendisine fabrikanın tüm tuvaletlerini temizlettiğini anlattı.

Oradan ne öğrendim... Yani bu devirde kimse sultan değil padişah değil oldu. Ama sonra şöhret olunca değişti tabi, egolar geldi, havaya girdim...

Gençliğinde beste yaptığını söyleyen Ortaç, mutfakta annesine okuduğunu ancak o zamanlar annesinin 'berbat' yorumunda bulunduğunu söyledi.

Gençliğinde beste yaptığını söyleyen Ortaç, mutfakta annesine okuduğunu ancak o zamanlar annesinin 'berbat' yorumunda bulunduğunu söyledi.

Yani berbat demiyordu, anla işte...

şeklinde sözlerini tamamladı.

Ancak annesinin bu yorumu üzerine "İyi ki dedi, beni daha da gaza getirdi" diyen Ortaç, bu sayede Ebru Gündeş'in kendisini keşfettiğini anlattı.

Ancak annesinin bu yorumu üzerine "İyi ki dedi, beni daha da gaza getirdi" diyen Ortaç, bu sayede Ebru Gündeş'in kendisini keşfettiğini anlattı.

Ebru Gündeş beni arabadayken dinliyormuş. Kim bu kız demiş. Sesim incecik çıkıyordu... Geldi radyoya tanıştık. 'Ne güzel şarkıların var' dedi. Götürdü beni, kaset yaptık. 10 gün sonra bir baktım, kaset 5 milyon satıyor.

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En büyük çocukluk travması sorulan Ortaç, "Benim çocukluğum babayla çalışma, anneye bakma ile geçti. Bir travmam olmadı" yanıtı verdi.

En büyük çocukluk travması sorulan Ortaç, "Benim çocukluğum babayla çalışma, anneye bakma ile geçti. Bir travmam olmadı" yanıtı verdi.

Travmam olmadı, çok iyi bir ailem var. Babam süper osmanlıydı ama çok iyi yetiştirdi. 

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