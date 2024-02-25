Serdar Ortaç Çocukluk Travmalarından, Ebru Gündeş'in Kendisini Keşfetmesine Kadar Her Şeyi İlk Kez Anlattı
Serdar Ortaç Çocukluk Travmalarından, Ebru Gündeş'in Kendisini Keşfetmesine Kadar Her Şeyi İlk Kez Anlattı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Sapien YouTube programına konuk olarak hayatına dair bilinmeyen birçok şeyi ilk kez anlattı. Çocukluğundan bugüne yansıyan travmalarından, Ebru Gündeş'in kendisini keşfetmesine değin hayatına dair önemli şeylerden bahsetti.
Kaynak: Sapien
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik kariyerinin yanı sıra geçirdiği hastalıktan yaşadığı boşanmaya kadar birçok kez magazinin gündemine gelmiş bir isim.
Önce çocukluğundaki en mutlu anısı sorulan Ortaç, bu soruyu ilkokulda şiir okuduğu bir anı anlatarak cevapladı. Ancak geçirdiği hastalık sonrası birçok anısını hatırlayamadığını ekledi.
Küçükken babasından aldığı derse cevap olarak ise fabrikaları ve çalışanları olmasına rağmen 11 yaşındayken babasının çalıştırmasından bahsetti.
Gençliğinde beste yaptığını söyleyen Ortaç, mutfakta annesine okuduğunu ancak o zamanlar annesinin 'berbat' yorumunda bulunduğunu söyledi.
Ancak annesinin bu yorumu üzerine "İyi ki dedi, beni daha da gaza getirdi" diyen Ortaç, bu sayede Ebru Gündeş'in kendisini keşfettiğini anlattı.
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En büyük çocukluk travması sorulan Ortaç, "Benim çocukluğum babayla çalışma, anneye bakma ile geçti. Bir travmam olmadı" yanıtı verdi.
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