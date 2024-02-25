Eski Eş Chloe Loughnan Sarhoş ve Küfürlü Yayınları Bitmeyen Serdar Ortaç Hakkında Ne Dedi?

Son zamanlarda sarhoş bir şekilde açtığı yayınları ile magazin gündemine gelen Serdar Ortaç, üstüne ettiği küfürlerle uzun bir süre konuşulmuştu. Yardımcısı her seferinde bu duruma el atsa da, sarhoşken Ortaç'ı durdurmak imkansız gibi duruyor... Ünlü şarkıcının eski eşinin bu durum hakkında yakın çevresine konuştuğu iddia edildi. Bakalım Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın sarhoş yayınları hakkında ne demiş... 👇