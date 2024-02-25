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Eski Eş Chloe Loughnan Sarhoş ve Küfürlü Yayınları Bitmeyen Serdar Ortaç Hakkında Ne Dedi?

Eski Eş Chloe Loughnan Sarhoş ve Küfürlü Yayınları Bitmeyen Serdar Ortaç Hakkında Ne Dedi?

Serdar Ortaç
Effy
Effy - Onedio Editörü
25.02.2024 - 20:40

Son zamanlarda sarhoş bir şekilde açtığı yayınları ile magazin gündemine gelen Serdar Ortaç, üstüne ettiği küfürlerle uzun bir süre konuşulmuştu. Yardımcısı her seferinde bu duruma el atsa da, sarhoşken Ortaç'ı durdurmak imkansız gibi duruyor... Ünlü şarkıcının eski eşinin bu durum hakkında yakın çevresine konuştuğu iddia edildi. Bakalım Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın sarhoş yayınları hakkında ne demiş... 👇

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Şarkıcı Serdar Ortaç, maalesef son zamanlarda açtığı sarhoş ve bol küfürlü yayınlar ile magazinin gündeminde.

Şarkıcı Serdar Ortaç, maalesef son zamanlarda açtığı sarhoş ve bol küfürlü yayınlar ile magazinin gündeminde.

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemiş, fakat Ortaç yine küfürle karşılık vermişti!

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemiş, fakat Ortaç yine küfürle karşılık vermişti!

Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?

ifadelerini kullanmıştı.

Instagram hesabından yayınlara devam eden Ortaç, en son bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" sözlerini kullanmıştı.

Instagram hesabından yayınlara devam eden Ortaç, en son bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" sözlerini kullanmıştı.

En son evdeki yardımcı duruma el atarak yayını sonlandırmıştı.

Tarkan özür dilese de yine çok geçmeden başka bir yayın açan Ortaç yine sarhoştu ve yine ağzından küfrü eksik etmedi.

Tarkan özür dilese de yine çok geçmeden başka bir yayın açan Ortaç yine sarhoştu ve yine ağzından küfrü eksik etmedi.

Hepiniz bana b*k atıyorsunuz ama hepiniz mutsuzsunuz. Sarhoşum, eşekoğlueşek sarhoşum.

şeklinde konuştu. Yayını kapatan isim yine evdeki yardımcı oldu...

Ortaç'ın bu hallerine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de, "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" sözlerini kullanan eski eşi Chloe Loughnan oldu.

Ortaç'ın bu hallerine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de, "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" sözlerini kullanan eski eşi Chloe Loughnan oldu.
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Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Chloe yakın çevresine Serdar Ortaç için "Durumuna çok üzülüyorum" şeklinde konuşuyormuş.

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Chloe yakın çevresine Serdar Ortaç için "Durumuna çok üzülüyorum" şeklinde konuşuyormuş.

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