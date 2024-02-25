Ünlü Oyuncunun Elbisesini Giymek İsteyen Özlem Öz'e Yırtmaçlı Diye Eşinden İzin Çıkmadı
Ünlü Oyuncunun Elbisesini Giymek İsteyen Özlem Öz'e Yırtmaçlı Diye Eşinden İzin Çıkmadı
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü zamanında duymuşsunuzdur. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift, yine paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Doğum için çekime giden Özlem Öz, Hande Soral'ın elbisesini giymek isteyince eşi Tayyar Öz'den izin çıkmadı ve fenomen isimden serzeniş geldi...
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Özellikle Dilan Polat davası ile tanınırlık kazanan Öz ailesini duymuşsunuzdur: Özlem Öz ve 'Tayyar Bey' olarak seslendiği eşi Tayyar Öz paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine sık geliyor.
Dilan Polat'ın kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınmasının ardından, gözler diğer fenomenlere çevrilmişti: Lüks yaşamları ile hem sosyal medyanın hem de avukat Feyza Altun'un dikkatini çekenlerden biri Öz ailesi olmuştu.
Gözler onlara çevrilince Özlem Öz sosyal medyaya ara vermese de, paylaşımlarının yönünü değiştirdi: Onu sık sık yer sofrasından ve köy manzaralarından paylaşım yaparken gördük.
Ancak bugünleri de atlatan fenomen isim eski yaşantısına geri döndü: Mal varlıklarına el konulduktan sonra 'maddi sıkıntıdayız' açıklaması yapsa da, geçtiğimiz gün doğacak bebeği için baktığı tulumun fiyatı dudak uçuklattı.
Doğacak erkek bebeği için heyecanla gün sayan Öz ailesi, şimdi de doğum öncesi fotoğraf çekimine gitti.
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Çekime gittiği yerde daha önce birçok ünlünün gittiğini söyleyen Öz, Hande Soral'ın bir pozunu paylaştı.
Sonra da Soral'ın giydiği elbiseyi giymek istediğini ancak eşi Tayyar Bey'in izin vermediğini söyleyen Öz, "Benim ne eksiğim var Hande Soral'dan? Neden izin vermedin?" şeklinde eşine serzenişte bulundu.
O anlar:
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