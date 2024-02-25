Ünlü Oyuncunun Elbisesini Giymek İsteyen Özlem Öz'e Yırtmaçlı Diye Eşinden İzin Çıkmadı

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü zamanında duymuşsunuzdur. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift, yine paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Doğum için çekime giden Özlem Öz, Hande Soral'ın elbisesini giymek isteyince eşi Tayyar Öz'den izin çıkmadı ve fenomen isimden serzeniş geldi...