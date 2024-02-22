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Kendini David Beckham'a Benzeten Engin Altan Düzyatan'ın Mütevazılığı Dalga Konusu Oldu

Kendini David Beckham'a Benzeten Engin Altan Düzyatan'ın Mütevazılığı Dalga Konusu Oldu

David Beckham Engin Altan Düzyatan
Effy
Effy - Onedio Editörü
22.02.2024 - 21:34

Habertürk muhabirlerine hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini ancak role bir tek dünyaca ünlü futbolcu ve model David Beckham'ı uygun gören Engin Altan Düzyatan'ın mütevazılık seviyesi dalga konusu oldu!

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"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki role kendini iyice kaptıran ve hayranlarının kendisini bu role epey yakıştırması üzerine "Ertuğrul" olarak anılan Engin Altan Düzyatan'ı hepimiz tanıyoruz.

"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki role kendini iyice kaptıran ve hayranlarının kendisini bu role epey yakıştırması üzerine "Ertuğrul" olarak anılan Engin Altan Düzyatan'ı hepimiz tanıyoruz.

Daha önce Chris Hmesworth ile poz veren ünlü oyuncunun bu fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarından nasibini almıştı. 😅

Daha önce Chris Hmesworth ile poz veren ünlü oyuncunun bu fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarından nasibini almıştı. 😅

Şimdi de hayatı film olursa oyuncu adayı olarak David Beckham'ı göstermesi dillere fena düştü!

Şimdi de hayatı film olursa oyuncu adayı olarak David Beckham'ı göstermesi dillere fena düştü!

Ünlü oyuncu, 

Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor, onu da biz yapmayız.

şeklinde konuşmuştu.

Düzyatan'ın mütevazılık seviyesi goygoy malzemesi oldu. 😅

Düzyatan'ın mütevazılık seviyesi goygoy malzemesi oldu. 😅
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