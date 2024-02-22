Kendini David Beckham'a Benzeten Engin Altan Düzyatan'ın Mütevazılığı Dalga Konusu Oldu
Kendini David Beckham'a Benzeten Engin Altan Düzyatan'ın Mütevazılığı Dalga Konusu Oldu
Habertürk muhabirlerine hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini ancak role bir tek dünyaca ünlü futbolcu ve model David Beckham'ı uygun gören Engin Altan Düzyatan'ın mütevazılık seviyesi dalga konusu oldu!
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"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki role kendini iyice kaptıran ve hayranlarının kendisini bu role epey yakıştırması üzerine "Ertuğrul" olarak anılan Engin Altan Düzyatan'ı hepimiz tanıyoruz.
Daha önce Chris Hmesworth ile poz veren ünlü oyuncunun bu fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarından nasibini almıştı. 😅
Şimdi de hayatı film olursa oyuncu adayı olarak David Beckham'ı göstermesi dillere fena düştü!
Düzyatan'ın mütevazılık seviyesi goygoy malzemesi oldu. 😅
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