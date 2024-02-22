Herkesin Hayatı Film Olurken Engin Altan Düzyatan Kendisini Bir Tek David Beckham'ın Oynayabileceğini Söyledi

İlk dizisinin ardından filmografisine eklediği her yapımla daha da etkili bir isim haline gelen Engin Altan, Kampüsistan ile tamamen çıkış yakalamıştı. Sonrasında Kadın Her Zaman Haklıdır, Cesaretin Var mı Aşka?, Bir Bulut Olsam gibi projeler de adım adım ilerlemesinde etkili oldu.