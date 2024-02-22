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Herkesin Hayatı Film Olurken Engin Altan Düzyatan Kendisini Bir Tek David Beckham'ın Oynayabileceğini Söyledi

Herkesin Hayatı Film Olurken Engin Altan Düzyatan Kendisini Bir Tek David Beckham'ın Oynayabileceğini Söyledi

Engin Altan Düzyatan
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 12:44

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, karşılaştığı muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Son dönemlerde popüler olan biyografik film furyası hakkında yorum yapan Düzyatan, Habertürk muhabirlerine hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini ancak buna bir tek David Beckham'ı yakıştırdığını söyledi.

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2001 yılında Ruhsar ile birlikte adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde başarı üstüne başarı yakalayan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi.

2001 yılında Ruhsar ile birlikte adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde başarı üstüne başarı yakalayan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi.

İlk dizisinin ardından filmografisine eklediği her yapımla daha da etkili bir isim haline gelen Engin Altan, Kampüsistan ile tamamen çıkış yakalamıştı. Sonrasında Kadın Her Zaman Haklıdır, Cesaretin Var mı Aşka?, Bir Bulut Olsam gibi projeler de adım adım ilerlemesinde etkili oldu.

2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren Engin altan Düzyatan, beş yıl boyunca aynı karakteri canlandırmasının ardından herkesin gözünde "Ertuğrul" olarak kaldı.

2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren Engin altan Düzyatan, beş yıl boyunca aynı karakteri canlandırmasının ardından herkesin gözünde "Ertuğrul" olarak kaldı.

Uzun bir süre canlandırdığı ve herkesin oyunculuğuna hayran kaldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin beş yıl sürmesi de izleyicilerin gözündeki imajını etkiledi elbette. Kendisi artık pek çok kişi tarafından 'Ertuğrul Gazi' olarak anılıyor.

Daha sonrasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Çöp Adam gibi dizilerde boy gösterdi bildiğiniz gibi.

Daha sonrasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Çöp Adam gibi dizilerde boy gösterdi bildiğiniz gibi.

Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı Çöp Adam dizisinde Taner Yılmaz'a hayat veren Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasının ardından yeni projeleri değerlendirmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt vererek tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt vererek tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Habertürk muhabirleri ile sohbet eden Düzyatan, son dönemde büyük bir furya haline gelen biyografi filmleri hakkında yorumlarını paylaştı.

Hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini dile getiren Düzyatan'ın başrol için aklında olan isim ise bir hayli şaşırttı.

Hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini dile getiren Düzyatan'ın başrol için aklında olan isim ise bir hayli şaşırttı.
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Çünkü dünyaca ünlü isim David Beckham'ı kendisine benzettiğini dile getirdi!

Çünkü dünyaca ünlü isim David Beckham'ı kendisine benzettiğini dile getirdi!

'Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız.'

Chris Hemsworth de olurdu aslında Engin Bey, onu da bir düşünün derim!

Chris Hemsworth de olurdu aslında Engin Bey, onu da bir düşünün derim!

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