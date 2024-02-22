Herkesin Hayatı Film Olurken Engin Altan Düzyatan Kendisini Bir Tek David Beckham'ın Oynayabileceğini Söyledi
Herkesin Hayatı Film Olurken Engin Altan Düzyatan Kendisini Bir Tek David Beckham'ın Oynayabileceğini Söyledi
Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, karşılaştığı muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Son dönemlerde popüler olan biyografik film furyası hakkında yorum yapan Düzyatan, Habertürk muhabirlerine hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini ancak buna bir tek David Beckham'ı yakıştırdığını söyledi.
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2001 yılında Ruhsar ile birlikte adım attığı oyunculuk kariyerinde yıllar içinde başarı üstüne başarı yakalayan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi.
2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren Engin altan Düzyatan, beş yıl boyunca aynı karakteri canlandırmasının ardından herkesin gözünde "Ertuğrul" olarak kaldı.
Daha sonrasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Çöp Adam gibi dizilerde boy gösterdi bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt vererek tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.
Hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini dile getiren Düzyatan'ın başrol için aklında olan isim ise bir hayli şaşırttı.
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Çünkü dünyaca ünlü isim David Beckham'ı kendisine benzettiğini dile getirdi!
Chris Hemsworth de olurdu aslında Engin Bey, onu da bir düşünün derim!
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