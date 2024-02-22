Aşk Orucunu Bozan Birce Akalay'ın 14 Şubat'ta El Ele Film İzlediği Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen, ancak ilişkilerini noktalandıran Birce Akalay'ın adını uzun süredir kimseyle duymuyoruz. Ünlü oyuncu son olarak eski aşkı Can Tunalı ile 4 yılın ardından geçtiğimiz yıl bir arada görüntülenmişti.