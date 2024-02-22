Aşk Orucunu Bozan Birce Akalay'ın 14 Şubat'ta El Ele Film İzlediği Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Aşk Orucunu Bozan Birce Akalay'ın 14 Şubat'ta El Ele Film İzlediği Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncumuz Birce Akalay öğrendiğimiz kadarıyla aşk orucunu bozmuş! Aramızda Kalmasın programında konuşulanlara göre Akalay, 14 Şubat'ta yeni sevgilisiyle el ele film izlemiş. Birce Akalay'ın yeni aşkı ise oldukça yakından tanıdığımız bir isim!
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, yıllardır birbirinden başarılı rollerle ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.
Son olarak Kanal D ekranlarında Bir Derdim Var dizisinin Dr. Nilüfer'i olarak karşımıza çıkan Akalay, reyting kurbanı olmuştu.
Güzelliği bir kenara dursun bir bakışıyla bile ekran karşısındaki seyircisini etkisi altına alan Birce Akalay'ın özel hayatı da bir hayli merak konusu tabii ki.
Diğer bir yandan yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile olan samimiyeti de bazıları tarafından aşka yoruluyor ve sık sık sevgili olduklarına dair iddialar çıkıyor biliyorsunuz.
Birce Akalay ise yakıştırılmalarına ve haklarında çıkan iddialara isyan ederek "Ne garip ya." demişti.
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Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay'ın aşk orucunu bozduğu öğrenildi.
Yeni aşkı ise meslektaşı Hakan Kurtaş'mış!
İlişkileri de 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bir sinemada Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülendiklerinde belgelenmiş.
İddialardan sonra Kurtaş'ın profilindeki birkaç fotoğrafın altında Birce Akalay ile yorumlaştığını gördük.
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