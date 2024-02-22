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Aşk Orucunu Bozan Birce Akalay'ın 14 Şubat'ta El Ele Film İzlediği Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

Aşk Orucunu Bozan Birce Akalay'ın 14 Şubat'ta El Ele Film İzlediği Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 11:43

Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncumuz Birce Akalay öğrendiğimiz kadarıyla aşk orucunu bozmuş! Aramızda Kalmasın programında konuşulanlara göre Akalay, 14 Şubat'ta yeni sevgilisiyle el ele film izlemiş. Birce Akalay'ın yeni aşkı ise oldukça yakından tanıdığımız bir isim!

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Ünlü oyuncu Birce Akalay, yıllardır birbirinden başarılı rollerle ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, yıllardır birbirinden başarılı rollerle ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.

Ekran önü kariyerine sunucu olarak başlayan Akalay, 2007 yılında Kader dizisi ile ilk kez oyunculuğa soyunmuştu. Ardından Asi ve Kış Masalı gibi dizilerle adından söz ettirse de asıl çıkışını Yer Gök Aşk ile yakalamıştı.

Son olarak Kanal D ekranlarında Bir Derdim Var dizisinin Dr. Nilüfer'i olarak karşımıza çıkan Akalay, reyting kurbanı olmuştu.

Son olarak Kanal D ekranlarında Bir Derdim Var dizisinin Dr. Nilüfer'i olarak karşımıza çıkan Akalay, reyting kurbanı olmuştu.

Diğer bir yandan sabırsızlıkla Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonunu bekliyoruz. Kendisi Lale Kıran rolünün hakkını sonuna kadar veriyor.

Güzelliği bir kenara dursun bir bakışıyla bile ekran karşısındaki seyircisini etkisi altına alan Birce Akalay'ın özel hayatı da bir hayli merak konusu tabii ki.

Güzelliği bir kenara dursun bir bakışıyla bile ekran karşısındaki seyircisini etkisi altına alan Birce Akalay'ın özel hayatı da bir hayli merak konusu tabii ki.

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen, ancak ilişkilerini noktalandıran Birce Akalay'ın adını uzun süredir kimseyle duymuyoruz. Ünlü oyuncu son olarak eski aşkı Can Tunalı ile 4 yılın ardından geçtiğimiz yıl bir arada görüntülenmişti.

Diğer bir yandan yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile olan samimiyeti de bazıları tarafından aşka yoruluyor ve sık sık sevgili olduklarına dair iddialar çıkıyor biliyorsunuz.

Diğer bir yandan yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile olan samimiyeti de bazıları tarafından aşka yoruluyor ve sık sık sevgili olduklarına dair iddialar çıkıyor biliyorsunuz.

Özellikle Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu galasında bir arada olan ikilinin samimi halleri sosyal medyayı yine ve yeniden çalkalamıştı. İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'ı omzundan öptüğünü görenler 'Evlenin artık' yorumlarında bulunmuştu.

Birce Akalay ise yakıştırılmalarına ve haklarında çıkan iddialara isyan ederek "Ne garip ya." demişti.

Birce Akalay ise yakıştırılmalarına ve haklarında çıkan iddialara isyan ederek "Ne garip ya." demişti.

'Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik.'

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Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay'ın aşk orucunu bozduğu öğrenildi.

Bir süredir gönlünün kapılarını kimseye açmayan Birce Akalay'ın aşk orucunu bozduğu öğrenildi.

Aramızda Kalmasın isimli magazin programında söylenenlere göre ünlü oyuncu yepyeni bir aşka yelken açmış.

Yeni aşkı ise meslektaşı Hakan Kurtaş'mış!

Yeni aşkı ise meslektaşı Hakan Kurtaş'mış!

İddialara göre Hakan Kurtaş ve Birce Akalay bir süredir aşk yaşıyormuş.

İlişkileri de 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bir sinemada Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülendiklerinde belgelenmiş.

İlişkileri de 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bir sinemada Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülendiklerinde belgelenmiş.

Şimdilerde Netlix'te yeni yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yayına girmesini bekleyen Hakan Kurtaş'ı son olarak Baba dizisinde izlemiştik hatırlarsanız.

İddialardan sonra Kurtaş'ın profilindeki birkaç fotoğrafın altında Birce Akalay ile yorumlaştığını gördük.

İddialardan sonra Kurtaş'ın profilindeki birkaç fotoğrafın altında Birce Akalay ile yorumlaştığını gördük.

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Ne dersiniz, olmuş mu bu ikili?

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