Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Köylü Milletin Efendisidir Diyerek Çiftçi Olmaya mı Karar Verdi?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Köylü Milletin Efendisidir Diyerek Çiftçi Olmaya mı Karar Verdi?

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 08:58

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ne yapsa yakından takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Aşklarına ve evliliklerine hayran olduğumuz ikili hakkında sürekli yeni bir iddia gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya yerleşecekleri konuşulmuştu. Sabah'tan Bülent Cankurt, Londra işi yalan olsa da Tatlıtuğ çiftinin köy evine yerleşerek çiftçi olacaklarını ifade etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkları dillere destan hale geldi biliyorsunuz ki.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkları dillere destan hale geldi biliyorsunuz ki.

Hayatlarını 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle birleştiren çift, gören herkesin imrenerek baktığı bir aşk yaşıyor.

Yalnızca fotoğraflarıyla bile bize bu aşkın enerjisini yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, her anlamda birbirlerine destek olmalarıyla da oldukça takdir edilen ikililerden.

Yalnızca fotoğraflarıyla bile bize bu aşkın enerjisini yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, her anlamda birbirlerine destek olmalarıyla da oldukça takdir edilen ikililerden.

Kıvanç Tatlıtuğ her röportajında eşi Başak Dizer'den bahsedip onu methiyelere boğarken, Başak Dizer de sosyal medyada eşinin yer aldığı aşk dolu paylaşımlarla gündemimizden düşmüyor.

2021 yılında anne-baba olacakları haberini duyuran çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

2021 yılında anne-baba olacakları haberini duyuran çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

Uzun bir süre boyunca Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ ailesi, magazin muhabirlerinin kadrajına böyle girmişti. Hala sosyal medyada oğullarının yüzünü paylaşmayı tercih etmiyorlar. Daha çok sarı papatyayı andıran saçlarıyla arkadan görüyoruz Kurt Efe'yi.

Hatta 14 Şubat'ta Başak Dizer, eşinin Sevgililer Günü'nü oğlu ile birlikte pozlarına kalp koyarak kutlamıştı.

Hatta 14 Şubat'ta Başak Dizer, eşinin Sevgililer Günü'nü oğlu ile birlikte pozlarına kalp koyarak kutlamıştı.

Tabii ki bu fotoğraflara bayılmıştık. Kıvanç Tatlıtuğ'a baba olmayı çok yakıştırıyoruz. Kurt Efe ile olan pozları da elbette çok ilgi çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya taşınıp yurt dışına yerleşecekleri söylenen çift, bu haberleri tamamen yalanlamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya taşınıp yurt dışına yerleşecekleri söylenen çift, bu haberleri tamamen yalanlamıştı hatırlarsanız.

Kurt Efe'nin eğitimini yurt dışında almasını istedikleri söylenmiş ve İstanbul'u terk ederek Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise bunun tamamen yalan olduğunu paylaşmış, haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yurt dışına taşınmıyor olsalar da köye taşınacaklarını öğrendik!

Yurt dışına taşınmıyor olsalar da köye taşınacaklarını öğrendik!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, sekizinci evlilik yıldönümlerini kutlamalarının ardından Trakya'dan bir ev alarak köy yaşamına hızlı bir geçiş yaptı.

Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte şehrin gürültüsünden kaçarak köy hayalini gerçekleştirdiği söylendi.

Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte şehrin gürültüsünden kaçarak köy hayalini gerçekleştirdiği söylendi.

İstanbul'a 1.5 saat mesafede Lüleburgaz'da bir köy evi satın alan çift, her fırsatta kendilerini buraya atıyormuş.

Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk'ü köy evlerinde ağırlamışlardı.

Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk'ü köy evlerinde ağırlamışlardı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk'ün tarlada gezdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk'ün tarlada gezdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Köy bu aileye çok iyi gelir umarız!

Köy bu aileye çok iyi gelir umarız!

Siz olsanız gider miydiniz? Gelin yorumlarda buluşalım! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?