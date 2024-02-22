Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Köylü Milletin Efendisidir Diyerek Çiftçi Olmaya mı Karar Verdi?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Köylü Milletin Efendisidir Diyerek Çiftçi Olmaya mı Karar Verdi?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ne yapsa yakından takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Aşklarına ve evliliklerine hayran olduğumuz ikili hakkında sürekli yeni bir iddia gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya yerleşecekleri konuşulmuştu. Sabah'tan Bülent Cankurt, Londra işi yalan olsa da Tatlıtuğ çiftinin köy evine yerleşerek çiftçi olacaklarını ifade etti!
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkları dillere destan hale geldi biliyorsunuz ki.
Yalnızca fotoğraflarıyla bile bize bu aşkın enerjisini yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, her anlamda birbirlerine destek olmalarıyla da oldukça takdir edilen ikililerden.
2021 yılında anne-baba olacakları haberini duyuran çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.
Hatta 14 Şubat'ta Başak Dizer, eşinin Sevgililer Günü'nü oğlu ile birlikte pozlarına kalp koyarak kutlamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya taşınıp yurt dışına yerleşecekleri söylenen çift, bu haberleri tamamen yalanlamıştı hatırlarsanız.
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Yurt dışına taşınmıyor olsalar da köye taşınacaklarını öğrendik!
Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte şehrin gürültüsünden kaçarak köy hayalini gerçekleştirdiği söylendi.
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk'ü köy evlerinde ağırlamışlardı.
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk'ün tarlada gezdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.
Köy bu aileye çok iyi gelir umarız!
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