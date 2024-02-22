Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Köylü Milletin Efendisidir Diyerek Çiftçi Olmaya mı Karar Verdi?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ne yapsa yakından takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Aşklarına ve evliliklerine hayran olduğumuz ikili hakkında sürekli yeni bir iddia gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya yerleşecekleri konuşulmuştu. Sabah'tan Bülent Cankurt, Londra işi yalan olsa da Tatlıtuğ çiftinin köy evine yerleşerek çiftçi olacaklarını ifade etti!