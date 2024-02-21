Feyza Altun'un Polisler Geldiğinde Rakı İçtiğini Söyleyen Fatih Altaylı Olayın Yanlış Yere Çekildiğini Söyledi

'Avukat Feyza Altun’un evine emniyetten geldikleri sırada rakı masasında olduğunu söylemem bazıları tarafından farklı bir biçimde değerlendirilip sanki gelenlere inat yaptığı şeklinde algılatılmak isteniyor. Evimize habersiz biri geldiği sırada herhangi bir şey yapıyor olmamız gelenlere bir tavır olarak algılatılmak isteniyor. Feyza Altun’a bu haksız ithamda bulunmak çok ayıp.'