Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Feyza Altun'un Polisler Geldiğinde Rakı İçtiğini Söyleyen Fatih Altaylı Olayın Yanlış Yere Çekildiğini Söyledi

Feyza Altun'un Polisler Geldiğinde Rakı İçtiğini Söyleyen Fatih Altaylı Olayın Yanlış Yere Çekildiğini Söyledi

Fatih Altaylı Feyza Altun
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 20:51

Feyze Altun'un yapmış olduğu paylaşımın ardından gözaltına alınması sosyal medyada büyük bir gündem oluşturdu biliyorsunuz ki. Diğer bir yandan gündemin en yakın takipçilerinden Fatih Altaylı, yayınladığı videoda Feyza Altun'un polisler geldiğinde rakı içtiğine dair ifadelere yer vermişti. Feyza Altun durumun gerçeğini açıkladıktan sonra, Altaylı'dan da yeni açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden avukat Feyza Altun, yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden avukat Feyza Altun, yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Yaptığı şeriat yorumunun ardından halkı kin ve tahrik suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Altun, gözaltına alındığı anlarla da epey konuşulmuştu. Hatta bu anların videolarını ve fotoğraflarını görenler sosyal medyada edit dahi yapmıştı.

Serbest bırakılan Feyza Altun'un hakkında çıkan karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı mahkeme reddetmişti.

Serbest bırakılan Feyza Altun'un hakkında çıkan karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı mahkeme reddetmişti.

Altun, yurt dışı yasağı konmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı duruma itiraz etse de, mahkeme yaptığı değerlendirmeler sonucu bu itiraza red kararı verdi. Feyza Altun ise haftada iki gün karakola imza vermeye gidecek.

Diğer bir yandan gözaltına alındığı esnada evine gelen polis memurlarıyla yaşadıklarını Fatih Altaylı'ya anlatan Feyza Altun sözlerini, ünlü gazeteci çektiği videoda anlattı.

Diğer bir yandan gözaltına alındığı esnada evine gelen polis memurlarıyla yaşadıklarını Fatih Altaylı'ya anlatan Feyza Altun sözlerini, ünlü gazeteci çektiği videoda anlattı.

Faith Altaylı'nın paylaştığı videoda anlattıklarına göre Feyza Altun, evine gelen polislerden beş dakika beklemelerini isteyerek rakı içmişti.

"5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım."

"5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım."

'Eve 15 polis 1 Cumhuriyet savcı geldi. Gayet kibarlardı. Çağırsanız da gelirdim, evde arama yapmak için bu kadar insana gerek yoktu. 5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım. Merak etmeyin korkudan değil üzüntüden ağlıyorum, bu olay beni gücendirdi, bu yapılan hukuka karşı bir ayıp.'

Fatih Altaylı'nın videosunun ardından gündemde konuşulmaya devam eden Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden konuya açıklık getirerek böyle bir şey olmadığını, yanlış anlaşıldığını duyurdu.

Fatih Altaylı'nın videosunun ardından gündemde konuşulmaya devam eden Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden konuya açıklık getirerek böyle bir şey olmadığını, yanlış anlaşıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi' tek rakı içiyordum dedim."

"Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi' tek rakı içiyordum dedim."

Gözaltı süresinin başlamasının ardından böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını söyleyen Feyza Altun, 'Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim.' diyerek açıklama yaptı.

Ardından Fatih Altaylı da anlattıklarının farklı yerlere çekildiğini ve böyle bir algı oluşturulduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı.

Ardından Fatih Altaylı da anlattıklarının farklı yerlere çekildiğini ve böyle bir algı oluşturulduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı.

'Feyza Altun’a bu haksız ithamda bulunmak çok ayıp.' diyerek sözlerini noktaladı.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Avukat Feyza Altun’un evine emniyetten geldikleri sırada rakı masasında olduğunu söylemem bazıları tarafından farklı bir biçimde değerlendirilip sanki gelenlere inat yaptığı şeklinde algılatılmak isteniyor. Evimize habersiz biri geldiği sırada herhangi bir şey yapıyor olmamız gelenlere bir tavır olarak algılatılmak isteniyor. Feyza Altun’a bu haksız ithamda bulunmak çok ayıp.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?