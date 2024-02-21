Feyza Altun'un Polisler Geldiğinde Rakı İçtiğini Söyleyen Fatih Altaylı Olayın Yanlış Yere Çekildiğini Söyledi
Feyza Altun'un Polisler Geldiğinde Rakı İçtiğini Söyleyen Fatih Altaylı Olayın Yanlış Yere Çekildiğini Söyledi
Feyze Altun'un yapmış olduğu paylaşımın ardından gözaltına alınması sosyal medyada büyük bir gündem oluşturdu biliyorsunuz ki. Diğer bir yandan gündemin en yakın takipçilerinden Fatih Altaylı, yayınladığı videoda Feyza Altun'un polisler geldiğinde rakı içtiğine dair ifadelere yer vermişti. Feyza Altun durumun gerçeğini açıkladıktan sonra, Altaylı'dan da yeni açıklama geldi.
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Sosyal medyanın fenomen isimlerinden avukat Feyza Altun, yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınmıştı.
Serbest bırakılan Feyza Altun'un hakkında çıkan karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı mahkeme reddetmişti.
Diğer bir yandan gözaltına alındığı esnada evine gelen polis memurlarıyla yaşadıklarını Fatih Altaylı'ya anlatan Feyza Altun sözlerini, ünlü gazeteci çektiği videoda anlattı.
"5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım."
Fatih Altaylı'nın videosunun ardından gündemde konuşulmaya devam eden Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden konuya açıklık getirerek böyle bir şey olmadığını, yanlış anlaşıldığını duyurdu.
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"Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi' tek rakı içiyordum dedim."
Ardından Fatih Altaylı da anlattıklarının farklı yerlere çekildiğini ve böyle bir algı oluşturulduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı.
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