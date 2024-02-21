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Feyza Altun Hakkında Yeni Gelişme: Savcılık Tarafından Yapılan İtiraz Reddedildi

Feyza Altun Hakkında Yeni Gelişme: Savcılık Tarafından Yapılan İtiraz Reddedildi

Feyza Altun
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 13:14

Sosyal medya hesabından 'şeriat' ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

İtiraza ilişkin detaylar haberimizde

Avukat Feyza Altun hakkında önceki gün "şeriat"la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Avukat Feyza Altun hakkında önceki gün "şeriat"la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Evinde savcı gözetiminde arama yapılan Altun, gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürülmüştü. Dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Altun adli kontrol şartıyla, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Evinde savcı gözetiminde arama yapılan Altun, gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürülmüştü. Dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Altun adli kontrol şartıyla, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Bu karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkemenin red kararı verdiği öğrenildi. Feyza Altun adli kontrol kararı çerçevesinde haftada iki gün karakola imza verecek.

Bu karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkemenin red kararı verdiği öğrenildi. Feyza Altun adli kontrol kararı çerçevesinde haftada iki gün karakola imza verecek.
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