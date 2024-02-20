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Feyza Altun Hakkında Tutuklama Talebi

Feyza Altun Hakkında Tutuklama Talebi

Avukat Feyza Altun
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 09:32 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 09:55

Gözaltına alınan avukat Feyza Altun, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.

Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altun'un avukatı Oğuzhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şu an Beykoz Adliyesindeyiz. Birazdan ifadesine katılacağız" dedi.

Altun'un avukatı Oğuzhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şu an Beykoz Adliyesindeyiz. Birazdan ifadesine katılacağız" dedi.
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