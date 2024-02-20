Ortalık Karıştı: Başsavcılık, Feyza Altun'un Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti
Ortalık Karıştı: Başsavcılık, Feyza Altun'un Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı. Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında Altun gözaltına alınmıştı.
Hakimlik, Altun'un tutuklanmasını "aşırı" bularak, Altun'un yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin bu kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda