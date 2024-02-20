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Ortalık Karıştı: Başsavcılık, Feyza Altun'un Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti

Ortalık Karıştı: Başsavcılık, Feyza Altun'un Serbest Bırakılmasına İtiraz Etti

Feyza Altun
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 13:17 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 13:31

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı. Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında Altun gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı. Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında Altun gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, Altun'un tutuklanmasını "aşırı" bularak, Altun'un yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hakimlik, Altun'un tutuklanmasını "aşırı" bularak, Altun'un yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin bu kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin bu kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek.
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