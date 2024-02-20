Yeni Şafak Yazarı Feyza Altun'u Hedef Gösterdi: ''Bayansanız Küfür Etmemelisiniz''
Yeni Şafak Yazarı Feyza Altun'u Hedef Gösterdi: ''Bayansanız Küfür Etmemelisiniz''
Avukat Feyza Altun, 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Altun'u 'Şeriata düşman olabilirsiniz. Ama edepsiz ve küfürbaz bir dille bunu ifade edemezsiniz. Hele de bir bayan iseniz edep sınırlarını aşan müstehcen küfürler kullanmamalısınız' diyerek hedef gösterdi.
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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun gözaltına alınmıştı. Altun, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avukat Feyza Altun'u hedef alanlar arasında iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından AK Partili Mehmet Metiner de yer aldı.
Bugünkü yazısında avukat Feyza Altun'u "Hele bir de bayansanız" diyerek hedef gösteren Metiner, "Şeriata düşman olabilirsiniz. İslamiyet’in değerler sistemine düşman olabilirsiniz. Ama edepsiz ve küfürbaz bir dille bunu ifade edemezsiniz. Hele de bir bayan iseniz edep sınırlarını aşan müstehcen küfürler kullanmamalısınız" dedi.
"Şeriatın politik bir rejim olduğunu söyleyenler aslında İslâmiyet’in ön gördüğü değerler sistemine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışanlardır'' diyen Metiner yazısında şu ifadeleri kullandı:
''Bu ülkedeki şeriat düşmanlarının gizledikleri asıl niyetleri budur. “Taliban” göndermeleri “politik rejim” tanımlamaları tamamen bir kılıftan ibarettir. Biz kendimizi Şeriat-şeriatçılık üzerinden tanımlama ihtiyacı duyanlardan değiliz. Öğretimizin böyle bir tanım mecburiyeti de yok. Ama birilerinin şeriat üzerinden sergiledikleri düşmanlık, İslamiyet’in değerlerine olan düşmanlıkla alakalıdır. Nerden mi biliyoruz? Üsluplarından, dillerinden, nefretlerinden. Baksanıza ne kadar da küfürbazlar!."
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