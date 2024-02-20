Yeni Şafak Yazarı Feyza Altun'u Hedef Gösterdi: ''Bayansanız Küfür Etmemelisiniz''

Avukat Feyza Altun, 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Altun'u 'Şeriata düşman olabilirsiniz. Ama edepsiz ve küfürbaz bir dille bunu ifade edemezsiniz. Hele de bir bayan iseniz edep sınırlarını aşan müstehcen küfürler kullanmamalısınız' diyerek hedef gösterdi.