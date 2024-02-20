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Avukat Feyza Altun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Avukat Feyza Altun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 10:15 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 10:48

Şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı şeriat paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı şeriat paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.

Bir gece gözaltında kalan Altun, savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Bir gece gözaltında kalan Altun, savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme, Feyza Altun’u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Mahkeme, Feyza Altun’u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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