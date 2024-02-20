Avukat Feyza Altun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Avukat Feyza Altun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı şeriat paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.
Bir gece gözaltında kalan Altun, savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkeme, Feyza Altun’u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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